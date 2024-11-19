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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 940 из 940«1...938939940
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:32
#14086
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Кто как считает, мое предыдущее сообщение разжигает межнац, или вполне себе нормально такие вопросы тут задавать?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:35
#14087
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Цитата:
maxsaf:

И зачем опускаться до их уровня?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:48
#14088
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Цитата:
Skeptic:
И зачем опускаться до их уровня?

А как по другому. Делать вид что все нормально?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:01
#14089
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Цитата:
maxsaf:
казахов на

О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:04
#14090
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Цитата:
saba:
О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!

Нет, я украинец. Но и человек в то же время. Любого нормального человека должно коробить от такого. Пришел, выср...ся под видом любопытства, и даже редакция ниче не может с ним поделать.

[Исправлено: maxsaf, 20.11.2024 - 00:43]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:11
#14091
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Как там жалобы пишутся? А то тут меня в публичном поле ненормальным назвали🤣
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:08
#14092
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Цитата:
maxsaf:
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...

Бхах)
Звучит как новый сериал от нетфликс))

Изначально я подумал что Макс оскорбился тем что 111 под геями вывел запад и Украину а тут получается его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))
Это как у неоклассика

Я купил новые кеды
За мной увязались какие-то педы))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:12
#14093
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Цитата:
maxsaf:
Кто как считает, мое предыдущее сообщение разжигает межнац,

А что там межнац? То что русских разрешили мочить? Или то что разрешили мочить именно геи?

Я бы не применял конечно понятие "русских"
Так как замочить могут и татар и чувашей тоесть россиян
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:23
#14094
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Цитата:
abaika95:
его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))

та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан :lol: ;-) вдруг я не один такой, кого покоробило

UPD: голосование тут: удалить или оставить

[Исправлено: maxsaf, 19.11.2024 - 23:50]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 23:44
#14095
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Цитата:
111:
Почему, мне непонятно.

---К сожалению , тебе этого никогда не понять :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:23
#14096
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Цитата:
maxsaf:
та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан вдруг я не один такой, кого покоробило

Редакция вроде как в демократию не играет как и Ворошилов из ЧГК))
Голосование им до одного места
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:28
#14097
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Цитата:
abaika95:
Голосование им до одного места

Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:30
#14098
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Цитата:
maxsaf:
Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь)

Надо же тебя носом ткнуть напоследок
Как котенка
Утром посмотрим)
Нашкодишь-опять ткнем)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:32
#14099
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Цитата:
abaika95:
Нашкодишь

Нашкодю :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:37
#14100
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Аргентина-Ямайка :lol:

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