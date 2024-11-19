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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:32
Кто как считает, мое предыдущее сообщение разжигает межнац, или вполне себе нормально такие вопросы тут задавать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:35
Цитата:
И зачем опускаться до их уровня?
maxsaf:
И зачем опускаться до их уровня?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:48
Цитата:
А как по другому. Делать вид что все нормально?
Skeptic:
И зачем опускаться до их уровня?
И зачем опускаться до их уровня?
А как по другому. Делать вид что все нормально?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:01
Цитата:
О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!
maxsaf:
казахов на
казахов на
О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:04
Цитата:
Нет, я украинец. Но и человек в то же время. Любого нормального человека должно коробить от такого. Пришел, выср...ся под видом любопытства, и даже редакция ниче не может с ним поделать.
[Исправлено: maxsaf, 20.11.2024 - 00:43]
saba:
О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!
О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!
Нет, я украинец. Но и человек в то же время. Любого нормального человека должно коробить от такого. Пришел, выср...ся под видом любопытства, и даже редакция ниче не может с ним поделать.
[Исправлено: maxsaf, 20.11.2024 - 00:43]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 21:11
Как там жалобы пишутся? А то тут меня в публичном поле ненормальным назвали🤣
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:08
Цитата:
Бхах)
Звучит как новый сериал от нетфликс))
Изначально я подумал что Макс оскорбился тем что 111 под геями вывел запад и Украину а тут получается его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))
Это как у неоклассика
Я купил новые кеды
За мной увязались какие-то педы))
maxsaf:
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...
Бхах)
Звучит как новый сериал от нетфликс))
Изначально я подумал что Макс оскорбился тем что 111 под геями вывел запад и Украину а тут получается его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))
Это как у неоклассика
Я купил новые кеды
За мной увязались какие-то педы))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:12
Цитата:
А что там межнац? То что русских разрешили мочить? Или то что разрешили мочить именно геи?
Я бы не применял конечно понятие "русских"
Так как замочить могут и татар и чувашей тоесть россиян
maxsaf:
Кто как считает, мое предыдущее сообщение разжигает межнац,
Кто как считает, мое предыдущее сообщение разжигает межнац,
А что там межнац? То что русских разрешили мочить? Или то что разрешили мочить именно геи?
Я бы не применял конечно понятие "русских"
Так как замочить могут и татар и чувашей тоесть россиян
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 22:23
Цитата:
та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан вдруг я не один такой, кого покоробило
UPD: голосование тут:
удалить или оставить
[Исправлено: maxsaf, 19.11.2024 - 23:50]
abaika95:
его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))
его покаребило что именно русских разрешили мочить какие-то геи))
та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан вдруг я не один такой, кого покоробило
UPD: голосование тут:
[Исправлено: maxsaf, 19.11.2024 - 23:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 23:44
Цитата:
---К сожалению , тебе этого никогда не понять
111:
Почему, мне непонятно.
Почему, мне непонятно.
---К сожалению , тебе этого никогда не понять
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:23
Цитата:
Редакция вроде как в демократию не играет как и Ворошилов из ЧГК))
Голосование им до одного места
maxsaf:
та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан вдруг я не один такой, кого покоробило
та я щас ещё и опрос проведу среди форумчан вдруг я не один такой, кого покоробило
Редакция вроде как в демократию не играет как и Ворошилов из ЧГК))
Голосование им до одного места
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:28
Цитата:
Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь))
abaika95:
Голосование им до одного места
Голосование им до одного места
Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:30
Цитата:
Надо же тебя носом ткнуть напоследок
Как котенка
Утром посмотрим)
Нашкодишь-опять ткнем)
maxsaf:
Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь)
Зато тебе не до одного места, раз спать не идёшь, соглашение штудируешь)
Надо же тебя носом ткнуть напоследок
Как котенка
Утром посмотрим)
Нашкодишь-опять ткнем)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:32
Цитата:
Нашкодю
abaika95:
Нашкодишь
Нашкодишь
Нашкодю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 00:37
Аргентина-Ямайка
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