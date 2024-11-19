Отправлено: - 21:04

saba:

О, так Вы всё таки русский, раз Вас это так оскорбило!

[Исправлено: maxsaf, 20.11.2024 - 00:43]

Цитата:Нет, я украинец. Но и человек в то же время. Любого нормального человека должно коробить от такого. Пришел, выср...ся под видом любопытства, и даже редакция ниче не может с ним поделать.