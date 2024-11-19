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Куратор темы: maxsaf
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 22:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должна ли редакция удалить или оставить это сообщение?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
996
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где вариант - "редакция никому ничего не должна" ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3671
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:03
#3
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Цитата:
maxsaf:

Однозначно. сообщение не только не может являться мнением, оно просто не соответствует действительности. И в первую очередь думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
а где вариант - "редакция никому ничего не должна" ?

В этом случае сообщение останется нетронутым. Так что вариантов все равно только два.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.

Там это уже давно не оскорбление
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3671
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:12
#6
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Цитата:
maxsaf:
Там это уже давно не оскорбление

Гложут сомнения, что не везде и для каждого.
Насколько мне известно, существуют штаты, в которых их не только не обслуживают в ресторанах, но и могут отказать в оказании медицинской помощи. Возможно данные устаревшие. Но в любом случае не думаю, что бы президент бы обрадовался, услышав такое в свой адрес.
ПС- а правилами запрещено оскорблять первых лиц государств. А кто первый разрешил использование данного вида вооружения в новых целях - Джо Байден. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.11.2024 - 00:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:57
#7
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Не разрешается создавать новые темы, которые:2.1.1. Посвящены вопросам, недавно уже обсуждавшимся на Форуме или если ответы на вопросы, поднимаемые в теме, есть в других разделах форума. Не забывайте использовать Поиск для нахождения ответов на интересующие Вас вопросы.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Оставить или удалить
Отправлено: 19.11.24 - 23:59
#8
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Не разрешается создавать новые темы, которые

2.1.7. Содержат в названии и описании темы малосодержательную информацию, не отражающую суть обсуждаемого вопроса (например «Помогите», «Беспредел», «Авария» и т.п.).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Оставить или удалить
Отправлено: 20.11.24 - 00:01
#9
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2.4. Прочие ограничения:2.4.1. Запрещается обсуждение действий администрации на Форуме.2.4.2. Запрещено выступать от имени администрации, не имея на то соответствующих полномочий от владельцев Форума.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17044
Оставить или удалить
Отправлено: 20.11.24 - 00:02
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По 4 статьям Макс уже явно попал))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
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Отправлено: 20.11.24 - 00:13
#11
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Цитата:
abaika95:
Не разрешается

Ну иди жалуйся, какие проблемы?))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10125
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Отправлено: 20.11.24 - 00:14
#12
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Странно я зашёл проголосовать было 8 за то что бы удалить,проголосовал всё равно осталось 8
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
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Отправлено: 20.11.24 - 00:14
#13
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Цитата:
abaika95:
в других разделах форума

А чё ты не проголосовал в поддержку своего однополчанина?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24971
Оставить или удалить
Отправлено: 20.11.24 - 00:15
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Странно я зашёл проголосовать было 8 за то что бы удалить,проголосовал всё равно осталось 8

С вашего айпи товарищ майор проголосовал уже :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3671
Оставить или удалить
Отправлено: 20.11.24 - 00:17
#15
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Цитата:
abaika95:
Не разрешается создавать новые темы, которые:2.1.1.

Цитата:
abaika95:
Не разрешается создавать новые темы, которые 2.1.7.

Цитата:
abaika95:
2.4. Прочие ограничения:2.4.1. Запрещается обсуждение действий администрации на Форуме.2.4.2.

Всё мимо - это голосовалка! :lol:
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