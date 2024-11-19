Отправлено: - 23:12

maxsaf:

Там это уже давно не оскорбление

[Исправлено: Эл-починно, 20.11.2024 - 00:27]

Цитата:Гложут сомнения, что не везде и для каждого.Насколько мне известно, существуют штаты, в которых их не только не обслуживают в ресторанах, но и могут отказать в оказании медицинской помощи. Возможно данные устаревшие. Но в любом случае не думаю, что бы президент бы обрадовался, услышав такое в свой адрес.ПС- а правилами запрещено оскорблять первых лиц государств. А кто первый разрешил использование данного вида вооружения в новых целях - Джо Байден.