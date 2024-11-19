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Куратор темы: maxsaf
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 996
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Отправлено: 19.11.24 - 23:02
а где вариант - "редакция никому ничего не должна" ?
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Отправлено: 19.11.24 - 23:03
Цитата:
Однозначно. сообщение не только не может являться мнением, оно просто не соответствует действительности. И в первую очередь думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.
maxsaf:
Однозначно. сообщение не только не может являться мнением, оно просто не соответствует действительности. И в первую очередь думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.
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Отправлено: 19.11.24 - 23:07
Цитата:
В этом случае сообщение останется нетронутым. Так что вариантов все равно только два.
Карачун:
а где вариант - "редакция никому ничего не должна" ?
а где вариант - "редакция никому ничего не должна" ?
В этом случае сообщение останется нетронутым. Так что вариантов все равно только два.
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Отправлено: 19.11.24 - 23:08
Цитата:
Там это уже давно не оскорбление
Эл-починно:
думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.
думаю оскорбляет президента США, которого по сути обозвали, если не оскорбили - геем.
Там это уже давно не оскорбление
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Отправлено: 19.11.24 - 23:12
Цитата:
Гложут сомнения, что не везде и для каждого.
Насколько мне известно, существуют штаты, в которых их не только не обслуживают в ресторанах, но и могут отказать в оказании медицинской помощи. Возможно данные устаревшие. Но в любом случае не думаю, что бы президент бы обрадовался, услышав такое в свой адрес.
ПС- а правилами запрещено оскорблять первых лиц государств. А кто первый разрешил использование данного вида вооружения в новых целях - Джо Байден.
[Исправлено: Эл-починно, 20.11.2024 - 00:27]
maxsaf:
Там это уже давно не оскорбление
Там это уже давно не оскорбление
Гложут сомнения, что не везде и для каждого.
Насколько мне известно, существуют штаты, в которых их не только не обслуживают в ресторанах, но и могут отказать в оказании медицинской помощи. Возможно данные устаревшие. Но в любом случае не думаю, что бы президент бы обрадовался, услышав такое в свой адрес.
ПС- а правилами запрещено оскорблять первых лиц государств. А кто первый разрешил использование данного вида вооружения в новых целях - Джо Байден.
[Исправлено: Эл-починно, 20.11.2024 - 00:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
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Отправлено: 19.11.24 - 23:57
Не разрешается создавать новые темы, которые:2.1.1. Посвящены вопросам, недавно уже обсуждавшимся на Форуме или если ответы на вопросы, поднимаемые в теме, есть в других разделах форума. Не забывайте использовать Поиск для нахождения ответов на интересующие Вас вопросы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
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Отправлено: 19.11.24 - 23:59
Не разрешается создавать новые темы, которые
2.1.7. Содержат в названии и описании темы малосодержательную информацию, не отражающую суть обсуждаемого вопроса (например «Помогите», «Беспредел», «Авария» и т.п.).
2.1.7. Содержат в названии и описании темы малосодержательную информацию, не отражающую суть обсуждаемого вопроса (например «Помогите», «Беспредел», «Авария» и т.п.).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
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Отправлено: 20.11.24 - 00:01
2.4. Прочие ограничения:2.4.1. Запрещается обсуждение действий администрации на Форуме.2.4.2. Запрещено выступать от имени администрации, не имея на то соответствующих полномочий от владельцев Форума.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17044
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Отправлено: 20.11.24 - 00:02
По 4 статьям Макс уже явно попал))
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Отправлено: 20.11.24 - 00:13
Цитата:
Ну иди жалуйся, какие проблемы?))
abaika95:
Не разрешается
Не разрешается
Ну иди жалуйся, какие проблемы?))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10125
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Отправлено: 20.11.24 - 00:14
Странно я зашёл проголосовать было 8 за то что бы удалить,проголосовал всё равно осталось 8
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Отправлено: 20.11.24 - 00:14
Цитата:
А чё ты не проголосовал в поддержку своего однополчанина?))
abaika95:
в других разделах форума
в других разделах форума
А чё ты не проголосовал в поддержку своего однополчанина?))
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Отправлено: 20.11.24 - 00:15
Цитата:
С вашего айпи товарищ майор проголосовал уже
Добринцофф:
Странно я зашёл проголосовать было 8 за то что бы удалить,проголосовал всё равно осталось 8
Странно я зашёл проголосовать было 8 за то что бы удалить,проголосовал всё равно осталось 8
С вашего айпи товарищ майор проголосовал уже
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Отправлено: 20.11.24 - 00:17
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всё мимо - это голосовалка!
abaika95:
Не разрешается создавать новые темы, которые:2.1.1.
Не разрешается создавать новые темы, которые:2.1.1.
Цитата:
abaika95:
Не разрешается создавать новые темы, которые 2.1.7.
Не разрешается создавать новые темы, которые 2.1.7.
Цитата:
abaika95:
2.4. Прочие ограничения:2.4.1. Запрещается обсуждение действий администрации на Форуме.2.4.2.
2.4. Прочие ограничения:2.4.1. Запрещается обсуждение действий администрации на Форуме.2.4.2.
Всё мимо - это голосовалка!
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