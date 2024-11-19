Re: Мемориальных досок стало слишком много: Минкультуры введет...

Отправлено: - 16:31

Да и пусть бы везде на домах были портреты и тд, что тут такого?

Другое дело когда улицы , грязные и недоделанные, называют именами таких людей, типа эти люди так постарались нагадить, что оставили после себя такой бардак..