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≡ Мемориальных досок стало слишком много: Минкультуры введет ограничение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50534
Мемориальных досок стало слишком много: Минкультуры введет ограничение
Отправлено: 19.11.24 - 16:31
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В Казахстане планируют изменить правила установки мемориальных досок. Их стало слишком много - об этом говорится в проекте приказа Министерства культуры и информации.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42266
Re: Мемориальных досок стало слишком много: Минкультуры введет...
Отправлено: 19.11.24 - 16:31
#1
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Да и пусть бы везде на домах были портреты и тд, что тут такого?
Другое дело когда улицы , грязные и недоделанные, называют именами таких людей, типа эти люди так постарались нагадить, что оставили после себя такой бардак..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11433
Re: Мемориальных досок стало слишком много: Минкультуры введет...
Отправлено: 19.11.24 - 23:00
#2
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Цитата:
111:
называют именами таких людей, типа эти люди так постарались нагадить,

----А конкретные есть имена ? Назовите .
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