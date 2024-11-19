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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42266
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 16:43
Цитата:
Вообще то это вопрос.
Американцы всех в России называют русскими, это из какого то доклада, ну а если я назвал помощников Трампа геями, то да, так и есть, там на сколько были новости, на высокопоставленные посты Трамп уже назначил двух из ЛГБТ сообщества чиновников.
Пока что двух, будут и еще.
Это правда.
Тимур Гафуров:
чем именно это разжигание проявляется?
чем именно это разжигание проявляется?
Вообще то это вопрос.
Американцы всех в России называют русскими, это из какого то доклада, ну а если я назвал помощников Трампа геями, то да, так и есть, там на сколько были новости, на высокопоставленные посты Трамп уже назначил двух из ЛГБТ сообщества чиновников.
Пока что двух, будут и еще.
Это правда.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42266
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 16:44
По страничке непонятно, может отстал уже, тут 10 комментариев всего и уже новая страничка, не 15 как раньше?
Или я не замечал?
Или я не замечал?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 20:27
Цитата:
Долго объяснять, проще показать. Сделаю это во флуде, для наглядности.
Тимур Гафуров:
В чем именно это разжигание проявляется? Призыва к насилию нет. Оценки национальных особенностей тоже не вижу.
В чем именно это разжигание проявляется? Призыва к насилию нет. Оценки национальных особенностей тоже не вижу.
Долго объяснять, проще показать. Сделаю это во флуде, для наглядности.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2403
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:18
Цитата:
Посмотрел. Нарушения нет. Вот почему:
В 2015 году в Казахстане был принят новый Уголовный Кодекс РК, где появилась статья 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
Статья включает в себя умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь.
В вашем комментарии, как и в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.
Если вы не согласны с моим мнением, можете обратиться в суд - он и установит умышленность его действий и их направленность.
Ну и добавлю. В комментарии вашего оппонента изложено его понимание реального факта международной политики. Изложено это не дипломатично, конечно. Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.
maxsaf:
Сделаю это во флуде, для наглядности.
Сделаю это во флуде, для наглядности.
Посмотрел. Нарушения нет. Вот почему:
В 2015 году в Казахстане был принят новый Уголовный Кодекс РК, где появилась статья 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
Статья включает в себя умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь.
В вашем комментарии, как и в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.
Если вы не согласны с моим мнением, можете обратиться в суд - он и установит умышленность его действий и их направленность.
Ну и добавлю. В комментарии вашего оппонента изложено его понимание реального факта международной политики. Изложено это не дипломатично, конечно. Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:33
Цитата:
Причем тут состав преступления? Мы же не в суде. Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.
Тимур Гафуров:
Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.
Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.
Причем тут состав преступления? Мы же не в суде. Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:42
Цитата:
Класс, очередное дно пробито, очередной ящик Пандоры открыт.
Тимур Гафуров:
Посмотрел. Нарушения нет.
Посмотрел. Нарушения нет.
Класс, очередное дно пробито, очередной ящик Пандоры открыт.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:47
Цитата:
Там однозначно есть возбуждение национальной розни, и однозначно - исключительности, раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.
Тимур Гафуров:
в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.
в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.
Там однозначно есть возбуждение национальной розни, и однозначно - исключительности, раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2403
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 22:02
Цитата:
Правила сайта основаны на законодательстве РК.
Цитата:
Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?
Есть факт международной политики - СМИ обсуждают разрешение администрации Байдена (не Трампа) применять ракетные установки дальнего действия по целям в Курской области РФ. Основано это разрешение на факторе национального превосходства? Не уверен в этом.
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии? Тоже не уверен.
Я ответил на ваш вопрос. Если не согласны - подавайте в суд.
maxsaf:
Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.
Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.
Правила сайта основаны на законодательстве РК.
Цитата:
maxsaf:
раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.
раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.
Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?
Есть факт международной политики - СМИ обсуждают разрешение администрации Байдена (не Трампа) применять ракетные установки дальнего действия по целям в Курской области РФ. Основано это разрешение на факторе национального превосходства? Не уверен в этом.
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии? Тоже не уверен.
Я ответил на ваш вопрос. Если не согласны - подавайте в суд.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 22:19
Цитата:
Разумеется, не будут, разрешение относится только к территории.
Цитата:
Он преднамеренно исказил смысл факта международной политики с целью разжигания межнациональной розни.
Тимур Гафуров:
Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?
Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?
Разумеется, не будут, разрешение относится только к территории.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии?
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии?
Он преднамеренно исказил смысл факта международной политики с целью разжигания межнациональной розни.
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