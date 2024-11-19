Отправлено: - 20:27

Тимур Гафуров:

В чем именно это разжигание проявляется? Призыва к насилию нет. Оценки национальных особенностей тоже не вижу.

Цитата:Долго объяснять, проще показать. Сделаю это во флуде, для наглядности.