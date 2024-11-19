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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42266
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 16:43
#6871
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Цитата:
Тимур Гафуров:
чем именно это разжигание проявляется?

Вообще то это вопрос.
Американцы всех в России называют русскими, это из какого то доклада, ну а если я назвал помощников Трампа геями, то да, так и есть, там на сколько были новости, на высокопоставленные посты Трамп уже назначил двух из ЛГБТ сообщества чиновников.
Пока что двух, будут и еще.
Это правда.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42266
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 16:44
#6872
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По страничке непонятно, может отстал уже, тут 10 комментариев всего и уже новая страничка, не 15 как раньше?
Или я не замечал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 20:27
#6873
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В чем именно это разжигание проявляется? Призыва к насилию нет. Оценки национальных особенностей тоже не вижу.

Долго объяснять, проще показать. Сделаю это во флуде, для наглядности.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2403
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:18
#6874
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Цитата:
maxsaf:
Сделаю это во флуде, для наглядности.

Посмотрел. Нарушения нет. Вот почему:
В 2015 году в Казахстане был принят новый Уголовный Кодекс РК, где появилась статья 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
Статья включает в себя умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь.

В вашем комментарии, как и в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.
Если вы не согласны с моим мнением, можете обратиться в суд - он и установит умышленность его действий и их направленность.
Ну и добавлю. В комментарии вашего оппонента изложено его понимание реального факта международной политики. Изложено это не дипломатично, конечно. Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:33
#6875
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но состава преступления по указанной вами статье УК РК нет.

Причем тут состав преступления? Мы же не в суде. Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:42
#6876
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Посмотрел. Нарушения нет.

Класс, очередное дно пробито, очередной ящик Пандоры открыт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 21:47
#6877
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Цитата:
Тимур Гафуров:
в комментарии вашего оппонента, нет оскорбления национальной чести и достоинства. Нет пропаганды исключительности.

Там однозначно есть возбуждение национальной розни, и однозначно - исключительности, раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2403
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 22:02
#6878
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Цитата:
maxsaf:
Ваши собственные правила могут выходить за рамки УК.

Правила сайта основаны на законодательстве РК.
Цитата:
maxsaf:
раз кто-то может раздавать разрешения "мочить" кого-то по нац признаку.

Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?
Есть факт международной политики - СМИ обсуждают разрешение администрации Байдена (не Трампа) применять ракетные установки дальнего действия по целям в Курской области РФ. Основано это разрешение на факторе национального превосходства? Не уверен в этом.
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии? Тоже не уверен.
Я ответил на ваш вопрос. Если не согласны - подавайте в суд.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.24 - 22:19
#6879
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Где вы увидели это? Ракетные системы будут ориентироваться на национальность?

Разумеется, не будут, разрешение относится только к территории.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Использовал ваш оппонент этот фактор в своем комментарии?

Он преднамеренно исказил смысл факта международной политики с целью разжигания межнациональной розни.
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