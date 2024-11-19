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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:06
#14071
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Цитата:
Vit:
И если ядерная начнётся. То не кто уже не спрячется.


Россия угрожает применением ядерного оружия, угроз применения ядерного оружия со стороны цивилизованных стран нет. После первого осуществления удара (особенно если он наносится превентивно) существует риск того, что противник воспримет это как начало войны и ответит на удар. Обмен ядерными ударами приведет к полномасштабному ядерному конфликту, да, скорее всего победителей не будет. В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:11
#14072
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Цитата:
Kairat stayer: Мирным .
Есть у меня сильно большие сомнения что он хоть каким-нибудь будет
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:16
#14073
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Цитата:
saba:
О, а что Марик упал на дно? Доносы действуют?

В теме Бондаренко тоже похвастался как и он, своими племяшами Героями, потому что тов. Бондаренко не видит в упор сегодняшней войны, но вспоминая своего родственника как тот воевал 80 лет назад.
Но редакция посчитала по видимому, что я не должен в теме про Героев войны гордится своими сегодняшними родственниками Героями.
Почему, мне непонятно.
Потом выйду из премодерации спрошу Тимура Гафурова в вопросах.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:17
#14074
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Цитата:
Карачун:
Есть у меня сильно большие сомнения что он хоть каким-нибудь будет


На применение превентивного ядерного оружия, скорее всего никто не пойдёт. Если не ошибаюсь, в статье 2 ООН отмечено, ЯО можно применить только для самообороны, понятно, что в виде ответки и адекватной реакции. Даже если малыми зарядами, как тут сказочники ещё в прошлом году говорили (зимний апокалипсис, типа по крупному городу ударят ТЯО), тоже не вариант, мировое сообщество жестко отреагирует.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:22
#14075
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Цитата:
Kairat stayer:
В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.


В марте 2023 года отмечал, процитирую, как обычно самого себя, актуально:

Kairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 17:26
#14076
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Китайские эксперты в 2020 году говорили, что в случае войны с Западом Россия продержится 3 часа. Отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор.

Поэтому сказочникам и форумным грамотеям нужно успокоится, всё должно быть нормально, всем желаю мира, добра и светлого будущего!

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 18:03
#14077
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Ниже по ссылке канал Белсат (Вот Так) отмечает, что госдеп США подтвердил разрешение на удары западными ракетами по целям в России.

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 18:16
#14078
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Цитата:
Kairat stayer:
На применение

Та я про термоядерный синтез :-) а вы все про войну. Как объект для исследований да, но не как реально применимая технология.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 19:11
#14079
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Цитата:
Карачун:
Та я про термоядерный синтез а вы все про войну. Как объект для исследований да, но не как реально применимая технология.


Указал в мирных целях, потенциал применения большой. В отличие от сжигания угля или газа для производства энергии, в термоядерных реакторах не происходят постоянные химические процессы, которые привели бы к образованию парных газов, чистая энергия получается. Отмечают, что термоядерный синтез представляет собой потенциальный долгосрочный источник энергии, использующий обильные запасы топлива и не производящий парниковых газов или долгоживущих радиоактивных отходов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 19:19
#14080
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Цитата:
Карачун:
Как объект для исследований да, но не как реально применимая технология.


Ранее попадалась информация, что термоядерный синтез хотят использовать для решения проблем утилизации ядерных отходов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 19:45
#14081
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Цитата:
N0name:
ти хто такий? давай до побачення!


Зато какая карьера: - какой стремительный взлёт- буквально вчера- комик, шут, лицедей- сегодня- с самим Байденом, Трампом якшается, а эту прочую шушеру из G-20 даже и не замечает и ругает их на мове- мол мало денег, мало ракет
И всё это он проделывает в одной давно одетой и давно не стиранной майке цвета хаки.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 19:50
#14082
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Цитата:
Kairat stayer:
Указал в мирных целях, потенциал применения большой.

Потенциал большой, да. В конце концов жизнь здесь появилась благодаря термоядерному синтезу солнца. Но в этом и проблема. Каким образом собираются запустить хоть сколько-нибудь устойчивую, продолжительную, контролируемую реакцию, да при том потратив энергии меньше чем получили? Мне лично вообще не понятно.
Что касается утилизации отходов ядреных реакторов...ну может быть, но опять же на это дело нужна куча энергии, где ее взять?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:24
#14083
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Цитата:
Карачун:
Мне лично вообще не понятно.

Новости читайте, они давно уже достаточно обнадеживающие. Стартапы и гиганты конкурируют друг с другом во времени удержания, достигнутых температурах, положительном выхлопе. Туда заливаются миллиарды не просто так, очень обнадеживающие и впечатляющие результаты уже достигнуты.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:27
#14084
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Цитата:
maxsaf: Новости читайте
Какие новости и где? порекомендуйте пожалуйста.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 20:30
#14085
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Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...Это фейк?
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