Отправлено: - 17:06

Vit:

И если ядерная начнётся. То не кто уже не спрячется.

Цитата:Россия угрожает применением ядерного оружия, угроз применения ядерного оружия со стороны цивилизованных стран нет. После первого осуществления удара (особенно если он наносится превентивно) существует риск того, что противник воспримет это как начало войны и ответит на удар. Обмен ядерными ударами приведет к полномасштабному ядерному конфликту, да, скорее всего победителей не будет. В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.