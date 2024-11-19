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≡ Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50534
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
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Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17034
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:19
#45
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Цитата:
Vedler_sila: Аргументы ни о чем. Шерлок Холмс с вас никакой.


2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
47
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:27
#46
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Цитата:
abaika95:
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.

Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего. Можете пожаловаться куда там не знаю почему меня пропустили с этим ником. Мне абсолютно не интересны ваши заблуждения. Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо. Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17034
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:31
#47
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Цитата:
Vedler_sila:
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего

Мда)))))
Редакция как вы обошли свое же правило в соглашении? Цитата:
Vedler_sila:
Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.

Я тоже могу вместо себя кота прислать
Это ничего не докажет
Где мои сто баксов ? Не я же их предложил за встречу
Пока не скините никуда не пойду
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10124
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:35
#48
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Цитата:
Тот самый: Вставайте раньше и увидите свой украденный час

Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Цитата:
Тот самый: Как обычно кучка безграмотных пытается делать политику: чем меньше серого вещества, тем крепче голосовые связки.


Ну в этом с вами не поспоришь,ваша кучка инициаторов перевода,очень активно кричали во всё горло в судах,акиматах и размахивали учебником за 6 класс

[Исправлено: Добринцофф, 19.11.2024 - 20:42]
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
47
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:38
#49
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Цитата:
abaika95:
Я тоже могу вместо себя кота прислать

Зачем вам кота присылать, сами приходите. Или боитесь разочароваться в своих следовательских способностях.Самой Ведлер наверное заняться больше нечем как подсылать кого-то вместо себя. Не смешите.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6793
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:51
#50
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Цитата:
Vedler_sila:
Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо.

Цитата:
abaika95:
Пока не скините никуда не пойду


На всякий случай обменяйтесь, по классикам: Пароль:"...славянский шкаф продаёте.." ; Ответ: "...нет, шкаф продан, есть....", не дай Бог, вдруг слежка.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2401
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:55
#51
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Цитата:
abaika95:
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.

Здесь вы правы - в данном случае есть упущение администрации сайта. Потому что ранее был зарегистрирован пользователь Ольга Ведлер, и ее ник мы могли верифицировать, поскольку Ольга Ведлер публиковалась на сайте.
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.
Обсуждение личной встречи между пользователями в этой ветке прекращаем. Это отклонение от темы. Продолжать можете в посланиях друг другу.
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
47
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 20:12
#52
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.

Тимур, напишу в личку раз у вас такие правила
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