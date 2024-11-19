Vit: И если ядерная начнётся. То не кто уже не спрячется.
Россия угрожает применением ядерного оружия, угроз применения ядерного оружия со стороны цивилизованных стран нет. После первого осуществления удара (особенно если он наносится превентивно) существует риск того, что противник воспримет это как начало войны и ответит на удар. Обмен ядерными ударами приведет к полномасштабному ядерному конфликту, да, скорее всего победителей не будет. В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.
saba: О, а что Марик упал на дно? Доносы действуют?
В теме Бондаренко тоже похвастался как и он, своими племяшами Героями, потому что тов. Бондаренко не видит в упор сегодняшней войны, но вспоминая своего родственника как тот воевал 80 лет назад. Но редакция посчитала по видимому, что я не должен в теме про Героев войны гордится своими сегодняшними родственниками Героями. Почему, мне непонятно. Потом выйду из премодерации спрошу Тимура Гафурова в вопросах.
Карачун: Есть у меня сильно большие сомнения что он хоть каким-нибудь будет
На применение превентивного ядерного оружия, скорее всего никто не пойдёт. Если не ошибаюсь, в статье 2 ООН отмечено, ЯО можно применить только для самообороны, понятно, что в виде ответки и адекватной реакции. Даже если малыми зарядами, как тут сказочники ещё в прошлом году говорили (зимний апокалипсис, типа по крупному городу ударят ТЯО), тоже не вариант, мировое сообщество жестко отреагирует.
Kairat stayer: В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.
В марте 2023 года отмечал, процитирую, как обычно самого себя, актуально:
Kairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.
Китайские эксперты в 2020 году говорили, что в случае войны с Западом Россия продержится 3 часа. Отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор.
Поэтому сказочникам и форумным грамотеям нужно успокоится, всё должно быть нормально, всем желаю мира, добра и светлого будущего!
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