Re: Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил...

Отправлено: - 17:58

Объясните, что за тенденция криво ставить фонари? Те, кто их устанавливал - слепые или косоглазые? Равно как и те, кто принимал работы. Невооружённым глазом видно, что все столбы "пляшут" . зато с гордостью рапортуют о замене бетонных, вечных столбов, которые не одно десятилетие еще отстояли бы.