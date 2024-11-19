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≡ Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил аким Костаная с подчиненными. Обсуждали ремонт уличного освещения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50533
Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил аким Костаная с подчиненными. Обсуждали ремонт уличного освещения
Отправлено: 19.11.24 - 16:47
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В областном центре фонари освещают 381 из 423 улиц, об этом сообщили сегодня, 19 ноября, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Но и на работающие светильники периодически поступают жалобы. В 2025 году планируют осветить еще около 20 улиц.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42266
Re: Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил...
Отправлено: 19.11.24 - 16:47
#1
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Ну как обычно, виноваты все..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1067
Re: Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил...
Отправлено: 19.11.24 - 17:58
#2
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Объясните, что за тенденция криво ставить фонари? Те, кто их устанавливал - слепые или косоглазые? Равно как и те, кто принимал работы. Невооружённым глазом видно, что все столбы "пляшут" . зато с гордостью рапортуют о замене бетонных, вечных столбов, которые не одно десятилетие еще отстояли бы.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1067
Re: Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил...
Отправлено: 19.11.24 - 18:08
#3
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И еще - фонари ночного освещения ставятся для того, чтобы ночью было светло. Зачем выкручивать яркость в темноте время? Если свет ночью - это единственное предназначение уличного освещения.
Чтобы экономиь энергию, достаточно не палить фонари днем))) все просто
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