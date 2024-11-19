Отправлено: - 17:55

abaika95:

нет я не хочу гулять до утра в парке я хочу гулять в парке до 11-12 вечера и идти спать

Цитата:Опять же это ваши хотелки, а спать в это время хочу ложиться как подавляющее большинство работающих