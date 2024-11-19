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≡ Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50533
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
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Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
986
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 17:24
#30
Комментарий удален модератором.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
986
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 17:27
#31
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Цитата:
ТТ:
трусы на голову наденут

по себе людей не судят :lol:
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
986
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 17:30
#32
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Цитата:
ТТ:
Ведлер

👎🏻👎🏻👎🏻
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
42
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 17:55
#33
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Цитата:
abaika95:
нет я не хочу гулять до утра в парке я хочу гулять в парке до 11-12 вечера и идти спать

Опять же это ваши хотелки, а спать в это время хочу ложиться как подавляющее большинство работающих
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
42
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 18:02
#34
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Цитата:
abaika95:
Ведлер, Каримов, Нурхожаев должны лететь в ВКО на сход жителей по переводу времени согласны?

Кстати, вы по прежнему считаете что под ником Ведлер-сила сидит сама Ведлер. Хотите я вас разочарую? Я готов показать кто я есть на самом деле, но например за сто баксов. Готовы? Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим. Ну давайте соглашайтесь раз вы уверены что тут пишет именно та Ведлер.Я буду с журналом " Огонек". Правда не знаю где смогу его приобрести. Как только вы увидите меня настоящего придется извиниться тут перед Ольгой, за то что вы склоняете ее почем зря.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15632
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 18:04
#35
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Цитата:
Vedler_sila:
Незнаю про на счёт спать. Про хотелки. Но лето должно быть летом. Длинный вечер это дачи, огород, пляж. И просто вечерняя прогулка по улицы с детьми, с женой. Но когда темно это не й. Хотя у нас ещё можно с натяжкой такое увидить. То на востоке капец.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15632
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 18:06
#36
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Цитата:
Vedler_sila:
Я буду с журналом " Огонек".

Ну с журналом огонёк там может оказаться какой нибудь боксер.)
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
986
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 18:12
#37
Комментарий проходит проверку.
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V
* Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
42
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 18:17
#38
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Цитата:
Vit:
Ну с журналом огонёк там может оказаться какой нибудь боксер.)

Та не, это же не стрелка из 90-х.
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