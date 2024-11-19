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Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил аким Костаная с подчиненными. Обсуждали ремонт уличного освещения
Про "звездочетов" и диммированные лампы говорил аким Костаная с подчиненными. Обсуждали ремонт уличного освещения
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