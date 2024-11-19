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≡ Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на тонирование авто в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50529
Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на тонирование авто в Казахстане
Отправлено: 19.11.24 - 15:21
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В МВД запрет на тонирование передних стёкол авто всё ещё не сняли. Но если это произойдет, то за право затемнять боковые стёкла водителям придётся платить около 400 тысяч тенге в год. Об этом рассказал мажилисмен Олжас Куспеков.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6791
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 15:21
#1
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Цитата//Ежегодная оплата подписки на тонировку может приносить в республиканский бюджет около 1 трлн тенге//

Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.
А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ - на это педалили же, когда запрещали тонировку передних боковых.

Тогда и "Сергек" и платные дороги и пресловутая "средняя" скорость - это ни какая не безопасность, а элементарное наполнение бюджета.
Кстати: - отмена субсидии фермерам это тоже обнищание бюджета.
Но, в то же время из Нацфонда берут деньги на какие то архивные нужды, по подшивку папок и притом не миллионы, а МИЛЛИАРДЫ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15626
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 15:48
#2
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Цитата:
ACROS:
Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.

Вы однозначно можете себе это позволить в лёгкую. Ну а почему нет? Если человек способен хорошо заробатывать то он может себе позволить разные ништяки. Ну остальные пусть катаются без тонировки на мопедах. Хотя вроде их тоже там начали притеснять. Вроде начали запрещать. Но и правильно холопы должны пешком ходить. Не фиг жировать на мопедах)
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