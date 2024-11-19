Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...

Отправлено: - 15:21

Цитата//Ежегодная оплата подписки на тонировку может приносить в республиканский бюджет около 1 трлн тенге//



Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.

А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ - на это педалили же, когда запрещали тонировку передних боковых.



Тогда и "Сергек" и платные дороги и пресловутая "средняя" скорость - это ни какая не безопасность, а элементарное наполнение бюджета.

Кстати: - отмена субсидии фермерам это тоже обнищание бюджета.

Но, в то же время из Нацфонда берут деньги на какие то архивные нужды, по подшивку папок и притом не миллионы, а МИЛЛИАРДЫ.