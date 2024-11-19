НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50529
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.
Читать новость

N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
979
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 13:53
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vedler_sila:

👆🏻👎🏻 дизлайк
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1400
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 14:03
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: что дети легче вставать с утра начали

Именно так. Подтверждаю. Сейчас в ноябре уже тоже по утрам темнее и стали вставать похуже, но до ноября вставали бодро.

Цитата:
abaika95:
солнце шпарит в 3 утра в окна


Дату назовёте когда солнце шпарило в окна в 3 утра? Либо город у Вас другой, либо приснилось :lol: Минимальный восход у нас был почти на 1,5ч позже заявленного Вами в конце июня. Вообще раньше 5 утра у нас восходы были ~80 дней в этом году, т.е. 1/5 года. Остальные 280 (!) дней в году позже 5 утра - надуманная проблема. Как будто ВКОшники купили агенство по написанию комментариев. Или местные, не думая, просто повторяют за ними...


Цитата:
abaika95:
но наша власть их услышала что это говорит о нашей власти?

Лично я ей благодарен за возвращение времени UTC+5 в Костанайской области. Эпопея длилась почти 20 лет и завершилась благополучно для нас. Понимаю ВКО, но им министерство труда ещё летом давало ответ - поменяйте график. Можно же сделать школы с 7 утра, работу с 07:30 до 16:30 (с 8 до 17). Китайский вариант - один часовой пояс и разные графики.
Профайл
V
§ Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
39
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 15:08
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может и дальше жить как до 2005 г и не вдаваться в подробности, чем сотрясать воздух? Сегодня Шаккалиев сказал таким , как вы, что это ваши личные предпочтения. Вы хотите гулять до утра в парке и чтобы только вам светло было. Дословно " На сегодня отдельные лица, не обладающие специальными знаниями, продвигают в соцсетях негативное мнение , аргументируя якобы удобством своих повседневных нужд. При этом не понимая долгосрочных негативных последствий для экономики и здоровья граждан" Поручил министерствам провести более понятную разъяснительную кампанию.
Профайл
V
§ Vedler_sila
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
39
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 15:13
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, так можно и врагом народа стать, если идти против правительства. Кого предпочтете в качестве разъяснителя пользы перевода времени Ведлер, Денисова или Каримова?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6791
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 15:34
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
очканул


Да он походу многое чего отменяет: - латиницу забросил, вот теперь декларирование.
Глядишь ещё что нибудь придумает- например, увеличит максимальный оборот без НДС за полугодие по упрощёнке.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS