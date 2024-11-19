Отправлено: - 14:03

abaika95: что дети легче вставать с утра начали

abaika95:

солнце шпарит в 3 утра в окна

abaika95:

но наша власть их услышала что это говорит о нашей власти?

Цитата:Именно так. Подтверждаю. Сейчас в ноябре уже тоже по утрам темнее и стали вставать похуже, но до ноября вставали бодро.Цитата:Дату назовёте когда солнце шпарило в окна в 3 утра? Либо город у Вас другой, либо приснилосьМинимальный восход у нас был почти на 1,5ч позже заявленного Вами в конце июня. Вообще раньше 5 утра у нас восходы были ~80 дней в этом году, т.е. 1/5 года. Остальные 280 (!) дней в году позже 5 утра - надуманная проблема. Как будто ВКОшники купили агенство по написанию комментариев. Или местные, не думая, просто повторяют за ними...Цитата:Лично я ей благодарен за возвращение времени UTC+5 в Костанайской области. Эпопея длилась почти 20 лет и завершилась благополучно для нас. Понимаю ВКО, но им министерство труда ещё летом давало ответ - поменяйте график. Можно же сделать школы с 7 утра, работу с 07:30 до 16:30 (с 8 до 17). Китайский вариант - один часовой пояс и разные графики.