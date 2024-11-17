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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:03
Цитата:
Давай продолжай, интересно было. Цитата:
В Китае тоже не знаю. А про Испанию могу сказать. Тоже удивлялся, что много решёток. Предположение в связи с высокой преступностью, не оправдалось. А потом знакомые дом там купили, в отпуск туда ездить. Разъяснили, что есть этническая группа, которая может завладеть твоим жильём. Система простая, им нужно прожить там всего три дня и тебе уже потребуется минимум пол года год, что бы их выселить законным путём. Погуглил, нашёл, что даже есть мафии, которые занимаются этим - как бизнесом, одни занимают жильё, другие помогают с освобождением. В Испании, особенно на островах, много квартир и домов, длительное время без хозяев находятся. Для отпуска купленных, решётками и камерами завешаны.
Vit:
Устал. Потом продолжу.
Устал. Потом продолжу.
Давай продолжай, интересно было. Цитата:
Добринцофф:
Виталя ты не знаешь нафига у них решётки на окнах на 22 этаже?
Виталя ты не знаешь нафига у них решётки на окнах на 22 этаже?
В Китае тоже не знаю. А про Испанию могу сказать. Тоже удивлялся, что много решёток. Предположение в связи с высокой преступностью, не оправдалось. А потом знакомые дом там купили, в отпуск туда ездить. Разъяснили, что есть этническая группа, которая может завладеть твоим жильём. Система простая, им нужно прожить там всего три дня и тебе уже потребуется минимум пол года год, что бы их выселить законным путём. Погуглил, нашёл, что даже есть мафии, которые занимаются этим - как бизнесом, одни занимают жильё, другие помогают с освобождением. В Испании, особенно на островах, много квартир и домов, длительное время без хозяев находятся. Для отпуска купленных, решётками и камерами завешаны.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:41
Ладно. Поехали дальше. Тв у них нудное. Сплошное ток шоу. Бухтят на всех каналах. И много мультиков. А самое смешное. Кино. Они ремейками занимаются. Годзилу, кин конга на свой лад снимают.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:46
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:07
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:15
Ничего так, симпотичненько китайцы праздники устраивают. Главное тепло у них там похоже.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:25
Цитата:
Эл-починно: Главное тепло у них там похоже.Нет. Это не сейчас. Летом было. Я просто с опозданием скидываю фото.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:28
Цитата:
У меня там каша в телефоне. Куча всего в вперемешку. Купил внешнию память для ноута. Там десятки тысяч разного. Буду на пенсии вспоминать.
Эл-починно:
У меня там каша в телефоне. Куча всего в вперемешку. Купил внешнию память для ноута. Там десятки тысяч разного. Буду на пенсии вспоминать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:31
Цитата:
Да без разницы, скидывай. Я так и подумал. Всё равно интересно, Когда ещё Китай глазами земляка увижу?
Vit:
У меня там каша в телефоне.
У меня там каша в телефоне.
Да без разницы, скидывай. Я так и подумал. Всё равно интересно, Когда ещё Китай глазами земляка увижу?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:35
Всё извините если занудил. Думаю хватит. Там просто столько фоток что как то сказал макс что у НГ сервир повиснит. Я ему верю. Мне пришлось покупать для ноута флеш)
(Уважаемые пользователи)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 15:48
Цитата:
Интернет через VPN?
Vit:
Ладно. Поехали дальше. Тв у них нудное
Ладно. Поехали дальше. Тв у них нудное
Интернет через VPN?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 15:56
Цитата:
Добринцофф:Когда в первый там оказался. То да впн плюс код, потом стал нашим билайном в роуменге. 1000 в сутки. Потом билайн супер виза. Но что роуменге что супер виза говно. Билайн без обид. Говорю как есть.)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.11.24 - 19:53
К китайским впечатлениям Vitа
Тут и наш Димаш ещё, кстати
[Исправлено: таноми52, 18.11.2024 - 19:58]
Тут и наш Димаш ещё, кстати
[Исправлено: таноми52, 18.11.2024 - 19:58]
1
(Пользователи)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.24 - 15:04
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