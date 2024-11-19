Отправлено: - 14:33

Карачун:

Благодарю! А то я че-то даже малость удивился. То ж страна ее не видно не слышно а тут бац, и президент Франции посетил

Цитата:Оказывается, что уже есть предварительные договорённости с французами, у последних есть технологии.Подробнее здесь: