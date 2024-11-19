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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 14:25
#14056
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Кстати, в Украине тоже есть урановые месторождения (в Южном Прикарпатье, также в районе города Смела (Черкасская область), а также месторождению на территории Запорожской области, где расположены урановые шахты и предприятия по переработке.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 14:33
#14057
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Цитата:
Карачун:
Благодарю! А то я че-то даже малость удивился. То ж страна ее не видно не слышно а тут бац, и президент Франции посетил


Оказывается, что уже есть предварительные договорённости с французами, у последних есть технологии.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 15:00
#14058
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Выше речь вели за ресурсы, уран, нефть и газ. Что у нас, что у великих россиян при планировании бюджетов учитываем цену на нефть. Интересные цифры по запасам нефти:

По разведанным мировом запасам нефти всезнающий ГУГЛ отмечает, что традиционной нефти должно хватить при текущем уровне потребления до 2070 года. Тем не менее человечество уже выработало почти половину запасов нефти примерно за 50 лет интенсивной добычи.

Что касается России, тот же ГУГЛ отмечает, что каждый день добывают примерно 10,8 млн баррелей нефти и конденсата, то есть около 3,93 млрд баррелей в год. Из этого объема чуть меньше половины идет на экспорт. При доказанных запасах 80 млрд баррелей нефти хватит на 20 лет.

В части касающейся Казахстана, со слов директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова в ближайшие десять лет средняя нефтедобыча в стране должна составить 105 млн тонн в год. Условно, текущих запасов нефти хватит лишь на 25–30 лет.

Получается на альтернативные источники, следует поэтапно переходить. Внимание, форумные грамотеи, знатоки и сказочники, что думаете по этому поводу?

[Исправлено: Kairat stayer, 19.11.2024 - 16:02]
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