Отправлено: - 11:02

Карачун:

Да пусть себе не пахнут. Но вторая сторона покупает же. Одни продают...формальному врагу, другие покупают у...формального врага. За каким чертом тут нужен Сноуден? Тогда зададим вопрос другой, о каком ядреном оружии можно говорить когда торговля процветает?

[Исправлено: Kairat stayer, 19.11.2024 - 12:04]

Всем желаю мира, добра, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!Цитата:Вчера зарубежному незнайке отмечал (подробнее ниже по ссылке), что многие государства в том числе и те, которые активно участвуют в поддержке Украины в ее противостоянии с Россией, также заинтересованы в природных ресурсах, будь то нефть, газ или уран. Важные ресурсы будут далее продаваться на международных рынках, логистика и маршруты меняются и.т.д. Также вчера отмечал, что украинцы хотят перекрыть транзит нефти в Европу 31 декабря 2024 года, предполагал, что договорятся и не будут перекрывать, хотя 50 на 50, не понятно как решат глобальные игроки. Летом Э.Макрон с Казахстаном договаривался о поставках урана, потому что с других стран по геополитическим мотивам прекращены поставки.Подробнее здесь: