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заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки", - рассказал он корреспонденту.

Юристу стоило бы добиваться постройки новых школ. Вторая смена - это же не нормально, такая мера вводилась временно и вообще такого явления быть не должно.Цитата:Мои дети тоже учатся во вторую смену, заканчивают в 18:45, выходят в 18:55 - встречаю каждый день. И в это время осенью во всех нормальных странах с нормальным временем уже темно. Поэтому не надо натягивать сову на глобус.И по времени - несёт чушь. ВКО сейчас опережает свой часовой пояс на 45 минут. Откуда они все взяли 2 часа+2 часа - это UTC+7 - Красноярск, Бангладеш, Тайланд, Индонезия. А под нами находятся Узбекистан и Пакистан, как раз с временем UTC+5. Под ВКО - Индия с UTC+5,5(1/2), т.е. на полчаса всего не совпадают с ними.