Кстати Там кто-то из украинских деятелей с трибуны заявил что-то типа "...теперь когда получено разрешение на бла-бла-бла, следующим шагом нужно добиться присутствия непосредственно войск вот этих союзников в конфликте" в смысле не вольнонаемников, а прямо воинских подразделений соответствующих стран. Там видимо не только Зеленский парень с юмором.
Всем желаю мира, добра, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
Карачун: Да пусть себе не пахнут. Но вторая сторона покупает же. Одни продают...формальному врагу, другие покупают у...формального врага. За каким чертом тут нужен Сноуден? Тогда зададим вопрос другой, о каком ядреном оружии можно говорить когда торговля процветает?
Вчера зарубежному незнайке отмечал (подробнее ниже по ссылке), что многие государства в том числе и те, которые активно участвуют в поддержке Украины в ее противостоянии с Россией, также заинтересованы в природных ресурсах, будь то нефть, газ или уран. Важные ресурсы будут далее продаваться на международных рынках, логистика и маршруты меняются и.т.д. Также вчера отмечал, что украинцы хотят перекрыть транзит нефти в Европу 31 декабря 2024 года, предполагал, что договорятся и не будут перекрывать, хотя 50 на 50, не понятно как решат глобальные игроки. Летом Э.Макрон с Казахстаном договаривался о поставках урана, потому что с других стран по геополитическим мотивам прекращены поставки.
Карачун: нужно добиться присутствия непосредственно войск вот этих союзников в конфликте
а че бы нет? Цитата:
Карачун: Да ок, а че воюют тогда? От скуки чтоль получается?
путина бесило что доход его газпрома зависит от украинцев закроют-перекроют газовую трубу требуют какихто льгот надоели россия путем огромных вложения и подкупа всех и вся ставит президентом бандюгана и вора янука зачепись свой шестерка сидит в белоруси также газ идет в европу кагал в москве жирует тут БАБАЦ майдан шестерку выгоняют (к слову янук просто трус даже на донбасс не поехал где его поддерживало население сразу в ростов свалил) все договоры по газу аннулируются все вложения бабок и подкуп оказался бесполезен путин сильно обиделся-решил наказать украинцев отжал крым,начал вялотекущую войну на донбассе бесполезно украинцы не идут на выгодный путину договор по газу че остаётся? дойти до киева и поставить своего шестерку силой (никаких целей отжать донбасс или захватить украину не было) путин по совету своих полоумных дружков типа патрушева, ковольчука и тимченко решил что если танки подойдут к киеву зеленский (он же клоун) тут же сбежит а мы спокойно ставим медведчука президентом а что сша? а в сша президент маразматик он тоже трус вон из афганистана войска вывел с позором мы его тоже напугаем ха-ха кто будет вонять в киеве разгоним водометами для этого целый полк омона шел в колоне
итог все знаем
зеленский не сбежал медведчука тут же поймали и посадили на цепь танки сожгли в буче и ирпени омон раздолбали и добили в лесах
тут бы и надо было путину подписать мирняк на условиях вывода войск нет начал залупатся о крыме, сокращении армии у украины, внеблоковый статус итд запад сказал ничего не подписывать будем мочить в сортире вот 1000ый день войны у путина кончились даже мобики он вызывал корейцев на помощь часть курской области захвачено северные потоки взорваны ес перекрыт приходится дружить с эфиопией красиво путин заканчивает свое правление на старости лет как типичный советский генсек
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