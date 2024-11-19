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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 10:40
#14041
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Цитата:
abaika95:
а че бы нет?

Кстати :-)
Там кто-то из украинских деятелей с трибуны заявил что-то типа "...теперь когда получено разрешение на бла-бла-бла, следующим шагом нужно добиться присутствия непосредственно войск вот этих союзников в конфликте" в смысле не вольнонаемников, а прямо воинских подразделений соответствующих стран. Там видимо не только Зеленский парень с юмором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:02
#14042
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Всем желаю мира, добра, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
Карачун:
Да пусть себе не пахнут. Но вторая сторона покупает же. Одни продают...формальному врагу, другие покупают у...формального врага. За каким чертом тут нужен Сноуден? Тогда зададим вопрос другой, о каком ядреном оружии можно говорить когда торговля процветает?


Вчера зарубежному незнайке отмечал (подробнее ниже по ссылке), что многие государства в том числе и те, которые активно участвуют в поддержке Украины в ее противостоянии с Россией, также заинтересованы в природных ресурсах, будь то нефть, газ или уран. Важные ресурсы будут далее продаваться на международных рынках, логистика и маршруты меняются и.т.д. Также вчера отмечал, что украинцы хотят перекрыть транзит нефти в Европу 31 декабря 2024 года, предполагал, что договорятся и не будут перекрывать, хотя 50 на 50, не понятно как решат глобальные игроки. Летом Э.Макрон с Казахстаном договаривался о поставках урана, потому что с других стран по геополитическим мотивам прекращены поставки.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 19.11.2024 - 12:04]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:12
#14043
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Цитата:
Kairat stayer:
Важные ресурсы будут далее продаваться на международных рынках,

Да ок, а че воюют тогда? От скуки чтоль получается? Вот этой херней они ж только геморрой себе торговый заработали
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:15
#14044
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Цитата:
Kairat stayer: Летом Э.Макрон с Казахстаном договаривался о поставках урана,
О! А че он в Монголию поперся, там тоже уран есть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:30
#14045
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Цитата:
Карачун:
нужно добиться присутствия непосредственно войск вот этих союзников в конфликте

а че бы нет? Цитата:
Карачун:
Да ок, а че воюют тогда? От скуки чтоль получается?

путина бесило что доход его газпрома зависит от украинцев
закроют-перекроют газовую трубу
требуют какихто льгот
надоели
россия путем огромных вложения и подкупа всех и вся ставит президентом бандюгана и вора янука
зачепись
свой шестерка сидит
в белоруси также
газ идет в европу
кагал в москве жирует
тут БАБАЦ
майдан
шестерку выгоняют (к слову янук просто трус даже на донбасс не поехал где его поддерживало население сразу в ростов свалил)
все договоры по газу аннулируются
все вложения бабок и подкуп оказался бесполезен
путин сильно обиделся-решил наказать украинцев
отжал крым,начал вялотекущую войну на донбассе
бесполезно
украинцы не идут на выгодный путину договор по газу
че остаётся? дойти до киева и поставить своего шестерку силой (никаких целей отжать донбасс или захватить украину не было)
путин по совету своих полоумных дружков типа патрушева, ковольчука и тимченко решил что если танки подойдут к киеву зеленский (он же клоун) тут же сбежит а мы спокойно ставим медведчука президентом
а что сша? а в сша президент маразматик он тоже трус вон из афганистана войска вывел с позором мы его тоже напугаем ха-ха
кто будет вонять в киеве разгоним водометами
для этого целый полк омона шел в колоне

итог все знаем

зеленский не сбежал
медведчука тут же поймали и посадили на цепь
танки сожгли в буче и ирпени
омон раздолбали и добили в лесах

тут бы и надо было путину подписать мирняк на условиях вывода войск
нет начал залупатся о крыме, сокращении армии у украины, внеблоковый статус итд
запад сказал ничего не подписывать будем мочить в сортире
вот 1000ый день войны
у путина кончились даже мобики он вызывал корейцев на помощь
часть курской области захвачено
северные потоки взорваны
ес перекрыт
приходится дружить с эфиопией
красиво путин заканчивает свое правление на старости лет
как типичный советский генсек
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:40
#14046
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ти хто такий? давай до побачення!
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24947
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:44
#14047
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Цитата:
Карачун:
Тогда зададим вопрос другой, о каком ядреном оружии можно говорить когда торговля процветает?

Тогда продолжите мысль: о каких ударах вглубь может идти речь, если это может нечаянно торговле навредить?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24947
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 11:46
#14048
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Цитата:
Kairat stayer:
Всем желаю мира, добра, радости, хорошего дня и прекрасного настроения!

Ваши позитивные флюиды никак не влияют на наличие ЯО у России. Это я так, к слову. Можете дальше рассыпать лучи радости :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 12:05
#14049
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Цитата:
maxsaf:
каких ударах вглубь может идти речь, если это может нечаянно торговле навредить?))

:-) продолжаю :-) один вариант в случае неаккуратного использования восстанавливаемый, другой нет.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 12:08
#14050
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Цитата:
abaika95:
а че бы нет?

Так формула сходится перестанет

Цитата:
abaika95: не французы же погибают и не американские морпехи
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.11.24 - 12:12
#14051
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Цитата:
maxsaf:
о каких ударах вглубь может идти речь, если это может нечаянно торговле навредить?

а что украинцы по трубам будут бить?))

ударят щас по паре тэц под москвой чтобы новый год весело столица провела
путин этого и боится что ему города без света и тепла на зиму оставят
Цитата:
Карачун:
Так формула сходится перестанет

всё течет-всё меняется
планы могут меняться по мере усложнения бизнес стратегии
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