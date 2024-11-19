всё делается сейчас под будущего преемника отработаная схема в СНГ уже делают все максимально хуже,хуже,хуже,хуже для народа чтобы потом новый вышел и одним взмахом все прошлые постановления отменил смотрите какой я герой-любите меня! только народ уже не тот что был в 1999 на примере россии сейчас многие уже понимают что к чему
"Мои дети учатся со второй смены. Они идут в школу в 13:00-14:00, а занятия заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки" ... В Усть-Каменогорске сейчас административное время отстаёт от солнечного природного на один час. То есть, если на часах у них 8 утра, то фактически там в этот момент уже 9 утра. Жители ВКО просыпаются на час позже положенного по природе. Соответственно и вечером. Когда его дети идут из школы в 20.00 фактически там 21.00 А если учесть, что при продолжительности в эти ноябрьские дни светлого времени суток в 8 часов, закат в ВКО должен наступать в 16.00 по солнечному времени. По административному - в 15.00. В декабре закат там вообще будет в 14.00 по административным часам. Фактически - в 15.00 Так что, все эти стенания про "вечером темно" - ни о чём.
Юристу стоило бы добиваться постройки новых школ. Вторая смена - это же не нормально, такая мера вводилась временно и вообще такого явления быть не должно.
Цитата:
заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки", - рассказал он корреспонденту.
Мои дети тоже учатся во вторую смену, заканчивают в 18:45, выходят в 18:55 - встречаю каждый день. И в это время осенью во всех нормальных странах с нормальным временем уже темно. Поэтому не надо натягивать сову на глобус.
И по времени - несёт чушь. ВКО сейчас опережает свой часовой пояс на 45 минут. Откуда они все взяли 2 часа +2 часа - это UTC+7 - Красноярск, Бангладеш, Тайланд, Индонезия. А под нами находятся Узбекистан и Пакистан, как раз с временем UTC+5. Под ВКО - Индия с UTC+5,5(1/2), т.е. на полчаса всего не совпадают с ними.
Добринцофф: Я вот не пойму причём здесь полдень,и до перевода и после , в полдень в любое время года всегда тепло сухо и солнце светит,а вот то что скоро в 16 часов ночь будет начинаться вот это ничего хорошего.
Полдень - половина дня (светового) и полночь - половина ночи (тёмной части суток) должны приходится на середину бодрствования и отдыха соответственно. Принято во всём мире, что эталонный полдень в 12:00, полночь в 00:00.
У нас до перевода полдень был в 13:45, полночь в 01:45, т.е. мы слишком рано начинали своё бодрствование и слишком поздно отходили ко сну, что негативно сказывалось на самочувствии населения.Теперь стало лучше, утром светло даже в ноябре. Некоторые вообще говорят, что нашей области надо было на 2 часа назад переводить.
Тот самый: У нас до перевода полдень был в 13:45, полночь в 01:45, т.е. мы слишком рано начинали своё бодрствование и слишком поздно отходили ко сну
Цитата:
Тот самый: что негативно сказывалось на самочувствии населения.
Если человеку надо было на работу к 8 утра то он и до перевода и после идёт к 8 утра,а если он хочет выспаться и быть бодрым то ляжет с 22-23 спать и встанет в 6-7 утра бодрый и отдохнувший Лично для меня ничего не изменилось,кроме того что в 16 начинаются сумерки в 17 темнеет,активисты украли у меня целый час светового дня. Вся страна проклинает вашу группу активистов,а вы всё носитесь со своим полднем.
Добринцофф: активисты украли у меня целый час светового дня.
Вставайте раньше и увидите свой украденный час
Цитата:
Добринцофф: Вся страна проклинает
Да-да "вся страна" В 5 областях вообще время не переводили... Как обычно кучка безграмотных пытается делать политику: чем меньше серого вещества, тем крепче голосовые связки. Но если вспомните, то мы-то предлагали вернуть время только в нашей области. И у нас ситуация улучшилась, потому что большинство бодрствуют с 7 утра. А недовольные будут всегда, но их меньшинство. ВКО, Алматы и остальным восточнее Караганды лично я бы оставил UTC+6.
Цитата:
Добринцофф: а вы всё носитесь со своим полднем.
Никто не носится, пытаюсь объяснить, что это общепринятый ориентир (не ощущениями же измерять!). А Вы всё не поймёте.
ну и кому сдался этот полдень? что дети легче вставать с утра начали от того что в полдень у нас солнце чуть точнее находится стало? дети как просыпались в темноте и шли по сумеркам так и просыпаются тяжело только теперь еще и вечером добавилось то что на час раньше темнеть начало психологически это сильно давит зима, холод, еще ночь вырвиглазная в 5 вечера апатия
а летом вообще бред получился солнце шпарит в 3 утра в окна зато вечером к 9 уже закат какой извращенец кайфует от этого? не понимаю бабкам домашним наверно кайф у них так быстрее жизнь проходит проснулся-чай заварил вот уже и ночь, снова спать как в берлоге а молодому городскому жителю не нужны ваши полдни, точное световое время итд нужно чтобы световой рабочий день был максимуму длинный никому солнце в 3 утра не ус**сь ВСЕ СПЯТ в это время!! зато вечером после работы люди хотят в парк сходить, с детьми погулять, кто на дачу едет а бабки решили что надо дома ко сну готовится в 9 вечера
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