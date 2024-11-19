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≡ Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50526
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
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Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17024
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
#1
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всё делается сейчас под будущего преемника
отработаная схема в СНГ уже
делают все максимально хуже,хуже,хуже,хуже для народа
чтобы потом новый вышел и одним взмахом все прошлые постановления отменил
смотрите какой я герой-любите меня!
только народ уже не тот что был в 1999 на примере россии
сейчас многие уже понимают что к чему
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1813
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:51
#2
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"Мои дети учатся со второй смены. Они идут в школу в 13:00-14:00, а занятия заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки"
...
В Усть-Каменогорске сейчас административное время отстаёт от солнечного природного на один час.
То есть, если на часах у них 8 утра, то фактически там в этот момент уже 9 утра. Жители ВКО просыпаются на час позже положенного по природе.
Соответственно и вечером.
Когда его дети идут из школы в 20.00 фактически там 21.00
А если учесть, что при продолжительности в эти ноябрьские дни светлого времени суток в 8 часов, закат в ВКО должен наступать в 16.00 по солнечному времени. По административному - в 15.00.
В декабре закат там вообще будет в 14.00 по административным часам. Фактически - в 15.00
Так что, все эти стенания про "вечером темно" - ни о чём.

[Исправлено: Skeptic, 19.11.2024 - 11:54]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10123
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 10:53
#3
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Цитата:
Мои дети учатся со второй смены. Они идут в школу в 13:00-14:00, а занятия заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00

Источник:

В Кустанае то же самое,дети ночью домой идут,ещё только ноябрь а 17 вечера уже темнеет.

Цитата:
Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.

Источник:

Я вот не пойму причём здесь полдень,и до перевода и после , в полдень в любое время года всегда тепло сухо и солнце светит,а вот то что скоро в 16 часов ночь будет начинаться вот это ничего хорошего.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10123
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 10:56
#4
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Цитата:
abaika95:
делают все максимально хуже,хуже,хуже,хуже для народа чтобы потом новый вышел и одним взмахом все прошлые постановления отменил

А декларирование физлиц тоогда почему заранее отменили,очканул наверное, что после того как залезет в карман работяг может и не дотянуть до конца срока.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1399
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 10:59
#5
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Юристу стоило бы добиваться постройки новых школ. Вторая смена - это же не нормально, такая мера вводилась временно и вообще такого явления быть не должно.

Цитата:
заканчиваются обычно в 19:30. Пока соберутся, пока выйдут - уже почти 20:00. А в Усть-Каменогорске на два часа больше фактического времени. То есть, когда на часах 20:00, то по факту уже 22:00. В ночное время они приходят домой, а потом им еще нужно поужинать и сделать уроки", - рассказал он корреспонденту.


Мои дети тоже учатся во вторую смену, заканчивают в 18:45, выходят в 18:55 - встречаю каждый день. И в это время осенью во всех нормальных странах с нормальным временем уже темно. Поэтому не надо натягивать сову на глобус.

И по времени - несёт чушь. ВКО сейчас опережает свой часовой пояс на 45 минут. Откуда они все взяли 2 часа :lol: +2 часа - это UTC+7 - Красноярск, Бангладеш, Тайланд, Индонезия. А под нами находятся Узбекистан и Пакистан, как раз с временем UTC+5. Под ВКО - Индия с UTC+5,5(1/2), т.е. на полчаса всего не совпадают с ними.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1399
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 11:07
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Я вот не пойму причём здесь полдень,и до перевода и после , в полдень в любое время года всегда тепло сухо и солнце светит,а вот то что скоро в 16 часов ночь будет начинаться вот это ничего хорошего.


Полдень - половина дня (светового) и полночь - половина ночи (тёмной части суток) должны приходится на середину бодрствования и отдыха соответственно. Принято во всём мире, что эталонный полдень в 12:00, полночь в 00:00.

У нас до перевода полдень был в 13:45, полночь в 01:45, т.е. мы слишком рано начинали своё бодрствование и слишком поздно отходили ко сну, что негативно сказывалось на самочувствии населения.Теперь стало лучше, утром светло даже в ноябре. Некоторые вообще говорят, что нашей области надо было на 2 часа назад переводить.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1399
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 11:13
#7
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Цитата:
Добринцофф:
В Кустанае то же самое,дети ночью домой идут,ещё только ноябрь а 17 вечера уже темнеет.


Боже-боже, какой кошмар! Почти как в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и ещё сотнях городов в развитых странах.









[Исправлено: Тот самый, 19.11.2024 - 12:15]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10123
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 11:40
#8
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Цитата:
Тот самый:
У нас до перевода полдень был в 13:45, полночь в 01:45, т.е. мы слишком рано начинали своё бодрствование и слишком поздно отходили ко сну

Цитата:
Тот самый:
что негативно сказывалось на самочувствии населения.

Если человеку надо было на работу к 8 утра то он и до перевода и после идёт к 8 утра,а если он хочет выспаться и быть бодрым то ляжет с 22-23 спать и встанет в 6-7 утра бодрый и отдохнувший
Лично для меня ничего не изменилось,кроме того что в 16 начинаются сумерки в 17 темнеет,активисты украли у меня целый час светового дня.
Вся страна проклинает вашу группу активистов,а вы всё носитесь со своим полднем.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1399
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 12:13
#9
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Цитата:
Добринцофф:
активисты украли у меня целый час светового дня.

Вставайте раньше и увидите свой украденный час ;-)

Цитата:
Добринцофф:
Вся страна проклинает

Да-да "вся страна" :lol: В 5 областях вообще время не переводили... Как обычно кучка безграмотных пытается делать политику: чем меньше серого вещества, тем крепче голосовые связки. Но если вспомните, то мы-то предлагали вернуть время только в нашей области. И у нас ситуация улучшилась, потому что большинство бодрствуют с 7 утра. А недовольные будут всегда, но их меньшинство. ВКО, Алматы и остальным восточнее Караганды лично я бы оставил UTC+6.

Цитата:
Добринцофф:
а вы всё носитесь со своим полднем.

Никто не носится, пытаюсь объяснить, что это общепринятый ориентир (не ощущениями же измерять!). А Вы всё не поймёте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17024
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 12:25
#10
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ну и кому сдался этот полдень?
что дети легче вставать с утра начали от того что в полдень у нас солнце чуть точнее находится стало?
дети как просыпались в темноте и шли по сумеркам так и просыпаются тяжело
только теперь еще и вечером добавилось то что на час раньше темнеть начало
психологически это сильно давит
зима, холод, еще ночь вырвиглазная в 5 вечера
апатия

а летом вообще бред получился
солнце шпарит в 3 утра в окна
зато вечером к 9 уже закат
какой извращенец кайфует от этого? не понимаю
бабкам домашним наверно кайф у них так быстрее жизнь проходит
проснулся-чай заварил вот уже и ночь, снова спать как в берлоге
а молодому городскому жителю не нужны ваши полдни, точное световое время итд
нужно чтобы световой рабочий день был максимуму длинный
никому солнце в 3 утра не ус**сь ВСЕ СПЯТ в это время!!
зато вечером после работы люди хотят в парк сходить, с детьми погулять, кто на дачу едет а бабки решили что надо дома ко сну готовится в 9 вечера
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17024
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 12:27
#11
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Цитата:
Тот самый:
.. Как обычно кучка безграмотных пытается делать политику: чем меньше серого вещества, тем крепче голосовые связки.

критично по отношению к ведлер и ко конечно
но наша власть их услышала что это говорит о нашей власти?
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