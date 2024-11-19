Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
10 курильщиков кальяна и 3 заведения оштрафовали за одну ночь в Костанайской области
10 курильщиков кальяна и 3 заведения оштрафовали за одну ночь в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать