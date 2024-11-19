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≡ 10 курильщиков кальяна и 3 заведения оштрафовали за одну ночь в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50525
10 курильщиков кальяна и 3 заведения оштрафовали за одну ночь в Костанайской области
Отправлено: 19.11.24 - 09:13
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Рейды по увеселительным заведениям, во время которых привлекли к ответственности жителей области за курение кальяна в общественных местах, прошли в минувшие выходные в Костанае и Рудном.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1065
Re: 10 курильщиков кальяна и 3 заведения оштрафовали за одну...
Отправлено: 19.11.24 - 09:13
#1
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Вот теперь заживём! Опасных злодеев задержали!
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