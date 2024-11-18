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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:57
#14011
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Цитата:
ACROS:
И жители этих 5 областей будут перелезать через проволоку ( как через Берлинскую стену), за сладкой жизнью. Вот увидите- так и будет.

Так и нужно было изначально сделать, без полумиллиона убитых.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:58
#14012
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Цитата:
saba:
Опять Вы всё переврали!

Как я могу переврать в вопросе?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:00
#14013
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Цитата:
saba:
Всё это какая то игра, вбросы, утечки и т.д. Мне кажется это прощупывание почвы.

Конечно прощупывание, ведь даже штатам страшно идти по неизведанному пути. Так далеко ещё никогда не заходили.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:02
#14014
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Цитата:
saba:
Украина нападёт первой , чтобы восстановить справедливость я буду за Украину тогда.

А вам не кажется, что Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими. По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:23
#14015
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Цитата:
maxsaf:
Как я могу переврать в вопросе?

Как то это у Вас незаметно получается! Вы большой мастер!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:24
#14016
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Цитата:
maxsaf:
без полумиллиона убитых.

Так кто начал реальные боевые действия?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:35
#14017
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Цитата:
maxsaf:
о Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими. По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей.

Совершенно не кажется! Кто сказал, что он был передан ошибочно? Был Договор между РФ и РУ
В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года[4].
Это из Вики, я говорю, она не всегда права,но договор и меморандум были подписаны РФ.
Значит Россия официально уже в новом статусе признала границы Украины .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:45
#14018
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Цитата:
saba:
Кто сказал, что он был передан ошибочно?

Да много кто, вот, например:

Цитата:
Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР



Подробности тут
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:48
#14019
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Цитата:
saba:
Значит Россия официально уже в новом статусе признала границы Украины .

При соблюдении Украиной ряда условий. Во всех договорах нужно читать то, что внизу мелким текстом написано, чтобы не попасть впросак.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 21:49
#14020
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Цитата:
saba:
Так кто начал реальные боевые действия?

Я поименно не знаю тех, кто начал бомбить Донбасс.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 22:01
#14021
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Цитата:
maxsaf:
снова таблетки для улучшения памяти не принял? Ну только что обсуждали ЯО и кнопку - что, опять забыл?

Да какать всем на эту кнопку и угрозы пу
Проходили уже
Цитата:
maxsaf:
Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина.

Сносить начали в тот момент когда правопреемники страны чьи памятники установлены начали войну за газовую трубу с Украиной
И правильно что сносят
Нехер морду баловать поддержкой их единственной идеологии Цитата:
maxsaf:
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально

Нет не начнется
Цитата:
maxsaf:
Какой-нибудь прочитает, пойдет и свергнет

Не
Больше помрут в яме под селом каким-нибудь
Цитата:
maxsaf:
Не понимаю, чего вам так весело?

Весело то что тебе грустно
В интернете в такой момент уточняют
Что с лицом?))
Цитата:
maxsaf:
Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи

Все боятся северную Корею и ее 5 рублевых солдат воюющих за миску риса
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 22:05
#14022
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Цитата:
maxsaf:
Белый дом не подтвердил сообщения в СМИ о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным американскими ракетами ATACMS вглубь России.

А истерика в России уже началась))

Какая смешная сверхдержава
Ее состояние и внутренняя атмосфера зависит от команды старого деда с Альцгеймером из Вашингтона
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 22:09
#14023
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Цитата:
maxsaf:
А вам не кажется, что Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими

А кто его передал?
ЦРУ? Инопланетяне? Масоны?
Нет сами русские и передали
Хрущев
А теперь решили забрать обратно
Стремное поведение
Как у обиженной алкоголички котрая опустилась и решила у всех соседей свои подаренные по Пьяне вещи забирать Цитата:
maxsaf:
По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей.

Боже как с таким логическим мышлением ты программистом стал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 22:21
#14024
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Цитата:
abaika95:
Да какать всем на эту кнопку и угрозы пу Проходили уже

Да нифига подобного. И Европа и штаты максимально серьезно относятся к этому.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 22:22
#14025
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Цитата:
abaika95:
Сносить начали в тот момент когда правопреемники страны чьи памятники установлены начали войну за газовую трубу с Украиной И правильно что сносят Нехер морду баловать поддержкой их единственной идеологии

Вообще то это их общая история
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