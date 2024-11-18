Отправлено: - 22:01

maxsaf:

снова таблетки для улучшения памяти не принял? Ну только что обсуждали ЯО и кнопку - что, опять забыл?

maxsaf:

Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина.

maxsaf:

Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально

maxsaf:

Какой-нибудь прочитает, пойдет и свергнет

maxsaf:

Не понимаю, чего вам так весело?

maxsaf:

Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи

Цитата:Да какать всем на эту кнопку и угрозы пуПроходили ужеЦитата:Сносить начали в тот момент когда правопреемники страны чьи памятники установлены начали войну за газовую трубу с УкраинойИ правильно что сносятНехер морду баловать поддержкой их единственной идеологии Цитата:Нет не начнетсяЦитата:НеБольше помрут в яме под селом каким-нибудьЦитата:Весело то что тебе грустноВ интернете в такой момент уточняютЧто с лицом?))Цитата:Все боятся северную Корею и ее 5 рублевых солдат воюющих за миску риса