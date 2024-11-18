Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 13:36
Государственный советник Ерлан Карин рассказал о нововведениях в ономастической политике. Переименование улиц в честь отдельных личностей зачастую превращается в некую гонку потомков, отметил он. Читать новость
Например, нужно отображать в названиях улиц такие ценности как "Достық" (Дружба), "Ынтымақ" (Солидарность), "Бірлік" (Единство), "Республика", "Бейбітшілік" (Мир), "Тәуелсіздік" (Независимость) и другие", – заключил Ерлан Карин.
Всё правильно говорит Ерлан Карин, можно ещё назвать Ертегішілер көшесі (улица Сказочников), их ещё достаточно .
Зато теперь будет магазин "Достық" (Дружба), микрорайон "Достық" (Дружба), улица "Достық" (Дружба), и с другими "Ынтымақами" "Бірліками", "Республиками", "Бейбітшіліками" , "Тәуелсіздіками" (Независимость)- все то же самое. Вот заживем!)) Вот щастья привалит- зато все централизовано!!! Сейчас уже в республике куча Акколей, от озер до райценттров
Не мешало бы президенту страны издать указ об отмене любых переимновании, ибо это раздражает славянских братьев,которые внесщи неоценимый вклад советское и после наследие. Нельзя оголтело втюхивать разные имена, понятно что патриоты и герои, однако у меня нет денег чтобы протаскивать имя своего дяди героя советского союза Курманов Амира который погиб 24 года, у него даже не было детей и семьи.
сайлау курманов: [b]Курманов, Акан (1918—1943) — Герой Советского Союза.
Имя Героя носит средняя школа-гимназия № 17 в Астане.Имя Героя носит специальная коррекционная школа-интернат № 2 в Атбасаре.Улица в городе Атбасар.Улица в селе Мысы.В селе Косбармак установлен памятник Герою.В 2008 году в селе Косбармак был открыт музей имени Акана Курманова.Улица в пгт Кадуй Вологодской области.Улица в городе Алмата. вот что пишет Вики.
Зачем нам улица в честь политического полицейского Я здесь читал,правда очень давно,что улицу имени павших Борцов переименовали потомки в своего родственников,обратившись в акимат,при этом обещали посадить ёлочки,положить брусчатку одним словом привести улицу в порядок и вроде дали добро...
Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать