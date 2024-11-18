saba: Украина нападёт первой , чтобы восстановить справедливость я буду за Украину тогда.
А вам не кажется, что Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими. По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей.
maxsaf: о Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими. По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей.
Совершенно не кажется! Кто сказал, что он был передан ошибочно? Был Договор между РФ и РУ В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года[4]. Это из Вики, я говорю, она не всегда права,но договор и меморандум были подписаны РФ. Значит Россия официально уже в новом статусе признала границы Украины .
maxsaf: снова таблетки для улучшения памяти не принял? Ну только что обсуждали ЯО и кнопку - что, опять забыл?
Да какать всем на эту кнопку и угрозы пу Проходили уже Цитата:
maxsaf: Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина.
Сносить начали в тот момент когда правопреемники страны чьи памятники установлены начали войну за газовую трубу с Украиной И правильно что сносят Нехер морду баловать поддержкой их единственной идеологии Цитата:
maxsaf: Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Нет не начнется Цитата:
maxsaf: Какой-нибудь прочитает, пойдет и свергнет
Не Больше помрут в яме под селом каким-нибудь Цитата:
maxsaf: Не понимаю, чего вам так весело?
Весело то что тебе грустно В интернете в такой момент уточняют Что с лицом?)) Цитата:
maxsaf: Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи
Все боятся северную Корею и ее 5 рублевых солдат воюющих за миску риса
maxsaf: А вам не кажется, что Россия Крым забрала, чтобы восстановить справедливость, потому что он ошибочно был передан Украине, вместе с русскими людьми, его населявшими
А кто его передал? ЦРУ? Инопланетяне? Масоны? Нет сами русские и передали Хрущев А теперь решили забрать обратно Стремное поведение Как у обиженной алкоголички котрая опустилась и решила у всех соседей свои подаренные по Пьяне вещи забирать Цитата:
maxsaf: По идее тут вы должны быть на стороне России, раз вы за устранение несправедливостей.
Боже как с таким логическим мышлением ты программистом стал?
abaika95: Сносить начали в тот момент когда правопреемники страны чьи памятники установлены начали войну за газовую трубу с Украиной И правильно что сносят Нехер морду баловать поддержкой их единственной идеологии
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