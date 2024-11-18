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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 18:49
#13996
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Белый дом не подтвердил сообщения в СМИ о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным американскими ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, передает Reuters.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:00
#13997
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Цитата:
maxsaf: передает Reuters.
Что-то у нас разные рейтерсы :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6789
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:03
#13998
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Цитата:
maxsaf:
как можно быстрее прекратить.


Вроде - такое тут только я говорил- вы все были за войну, как с той, так и с этой стороны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:19
#13999
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Цитата:
Карачун:
Что-то у нас разные рейтерсы

Скиньте ссылку на официальный источник
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:20
#14000
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Цитата:
ACROS:
Вроде - такое тут только я говорил- вы все были за войну, как с той, так и с этой стороны.

Прекратить можно по-разному
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:42
#14001
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Цитата:
maxsaf:
Скиньте ссылку на официальный источник

Во, на бибиси нашел опровержение

Просто мне любопытно почему тогда все остальные статьи, сообщающие об обратном все еще есть на сайте. На том же сайте рейтерс висит статья о том, что разрешение получено слишком поздно и бла-бла-бла
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 19:48
#14002
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Цитата:
таноми52:
саба с тупым упорством приписывают нам их домыслы, только потому, что им надо очернить тех, кто с ними не согласен

Почему то все с упорством хотят приписать мне, какие то мысли о которых я даже не задумывался! Хочу объяснить свою позицию. Да , я как когда то упомянула г-жа Таноми наивный пацифист. Если сейчас Россия агрессор и напала на другую страну . то я буду против нее. Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию я был бы против Украины. И там и там живут мои друзья, у которых сейчас не самое прекрасное будущее. У одних бомбёжки и разрушенные дома, у других очень несвободное будущее, извините за повтор. И тем и другим я сейчас очень сочувствую и сожалею, что ситуация пришла в такой тупик. Просветления, несмотря на все заверения Трампа я не вижу! Буду очень рад если ошибаюсь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:06
#14003
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Цитата:
saba:
Хочу объяснить свою позицию.

Давайте ее вместе уточним. Если я вас правильно понял, то вы всегда будете не на стороне напавшего первым, так? И вы твердо в этом убеждены и не отступите?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:09
#14004
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Цитата:
saba:
Если сейчас Россия агрессор и напала на другую страну . то я буду против нее. Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию


Разве я отказывала Вам в праве иметь собственное мнение?
Я писала о том, что некоторые форумчане тычут в меня и обвиняют в том, что я ратую ЗА войну, хотя НИКОГДА на форуме ничего подобного я не говорила ( и далее см. выше)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:22
#14005
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Цитата:
таноми52:

Просто Вы упомянули меня, а я ни Ваш адрес, ни в чей либо другой из наших форумчан не выдвигал подобных обвинений! Я не думаю, что наши самые твёрдые последователи нынешней политики РФ на самом деле за войну! Они просто за Россию, по моему мнению ошибочно отождествляя власть и саму Россию! А быть за войну и быть за Россию в нашем частном случае это разные вещи. Я много раз повторял, для нас эта война умозрительная картинка по телевизору, мы можем выдавать какие то свои оценки и спорить за то или за другое. А просто так получилось, что я слышу простые, бытовые,но очень страшные рассказы о войне из первых уст, так сказать. Я их здесь просто напрямую не выставляю, потому, что это очень субъективно, но на мою позицию эти слова, конечно очень влияют!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:25
#14006
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
maxsaf:

Всё это какая то игра, вбросы, утечки и т.д. Мне кажется это прощупывание почвы. Получено ли разрешение на самом деле мы можем узнать только если будет удар из этих самых ракет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:30
#14007
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Цитата:
maxsaf:
вы всегда будете не на стороне напавшего первым,

Опять Вы всё переврали! Если допустим, наступит мир или перемирие на несправедливых, как я считаю российских нынешних условиях и потом через лет пять-десять Украина нападёт первой , чтобы восстановить справедливость я буду за Украину тогда.
Что за ехидная натура у Вас, пытаться подловить на каких то неточных формулировках и потом с победными нотками в голосе кричать на весь форум! В этом есть какая то детскость или правильнее сказать незрелость!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:43
#14008
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Так понимаю Байден тот еще и нифига не дома. Мож че и сболтнул отсебятину какую-нибудь, старый же как никак. А эти что в Вашингтоне ясен пень могут быть ни ухом ни рылом че он там в Бразилии бормочет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6789
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:53
#14009
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Цитата:
maxsaf:
Прекратить можно по-разному


Да нет: - НИКТО не прекратит, кроме Дональда Ивановича.
Все ждут и не дождуться - 20 января.
Путину нужно отыграть Курск до 20 января, иначе позора не обернётся и потеряет свою территорию.
Зеленский лишиться - всех этих 5 областей в обмен на БОЛЬШИЕ деньги и технологию Запада.
Запад, в том числе и ваша Канада, придёт после мира со своими деньгами и технологиями на Украину ( там ещё есть промышленность) и построят там рай- капиталистический. План- нью Маршалла.
И жители этих 5 областей будут перелезать через проволоку ( как через Берлинскую стену), за сладкой жизнью.
Вот увидите- так и будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 20:55
#14010
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Цитата:
ACROS:
Да нет: - НИКТО не прекратит, кроме Дональда Ивановича. Все ждут и не дождуться - 20 января.

Я бы не был столь критичен в заявлениях. Обычный сердечный приступ в Кремле или передоз на Крещатике тоже могут существенно повлиять на ход событий.
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