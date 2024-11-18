Отправлено: - 19:48

таноми52:

саба с тупым упорством приписывают нам их домыслы, только потому, что им надо очернить тех, кто с ними не согласен

Цитата:Почему то все с упорством хотят приписать мне, какие то мысли о которых я даже не задумывался! Хочу объяснить свою позицию. Да , я как когда то упомянула г-жа Таноми наивный пацифист. Если сейчас Россия агрессор и напала на другую страну . то я буду против нее. Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию я был бы против Украины. И там и там живут мои друзья, у которых сейчас не самое прекрасное будущее. У одних бомбёжки и разрушенные дома, у других очень несвободное будущее, извините за повтор. И тем и другим я сейчас очень сочувствую и сожалею, что ситуация пришла в такой тупик. Просветления, несмотря на все заверения Трампа я не вижу! Буду очень рад если ошибаюсь.