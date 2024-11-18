Белый дом не подтвердил сообщения в СМИ о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным американскими ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, передает Reuters.
таноми52: саба с тупым упорством приписывают нам их домыслы, только потому, что им надо очернить тех, кто с ними не согласен
Почему то все с упорством хотят приписать мне, какие то мысли о которых я даже не задумывался! Хочу объяснить свою позицию. Да , я как когда то упомянула г-жа Таноми наивный пацифист. Если сейчас Россия агрессор и напала на другую страну . то я буду против нее. Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию я был бы против Украины. И там и там живут мои друзья, у которых сейчас не самое прекрасное будущее. У одних бомбёжки и разрушенные дома, у других очень несвободное будущее, извините за повтор. И тем и другим я сейчас очень сочувствую и сожалею, что ситуация пришла в такой тупик. Просветления, несмотря на все заверения Трампа я не вижу! Буду очень рад если ошибаюсь.
saba: Если сейчас Россия агрессор и напала на другую страну . то я буду против нее. Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию
Разве я отказывала Вам в праве иметь собственное мнение? Я писала о том, что некоторые форумчане тычут в меня и обвиняют в том, что я ратую ЗА войну, хотя НИКОГДА на форуме ничего подобного я не говорила ( и далее см. выше)
Просто Вы упомянули меня, а я ни Ваш адрес, ни в чей либо другой из наших форумчан не выдвигал подобных обвинений! Я не думаю, что наши самые твёрдые последователи нынешней политики РФ на самом деле за войну! Они просто за Россию, по моему мнению ошибочно отождествляя власть и саму Россию! А быть за войну и быть за Россию в нашем частном случае это разные вещи. Я много раз повторял, для нас эта война умозрительная картинка по телевизору, мы можем выдавать какие то свои оценки и спорить за то или за другое. А просто так получилось, что я слышу простые, бытовые,но очень страшные рассказы о войне из первых уст, так сказать. Я их здесь просто напрямую не выставляю, потому, что это очень субъективно, но на мою позицию эти слова, конечно очень влияют!
maxsaf: вы всегда будете не на стороне напавшего первым,
Опять Вы всё переврали! Если допустим, наступит мир или перемирие на несправедливых, как я считаю российских нынешних условиях и потом через лет пять-десять Украина нападёт первой , чтобы восстановить справедливость я буду за Украину тогда. Что за ехидная натура у Вас, пытаться подловить на каких то неточных формулировках и потом с победными нотками в голосе кричать на весь форум! В этом есть какая то детскость или правильнее сказать незрелость!
Да нет: - НИКТО не прекратит, кроме Дональда Ивановича. Все ждут и не дождуться - 20 января. Путину нужно отыграть Курск до 20 января, иначе позора не обернётся и потеряет свою территорию. Зеленский лишиться - всех этих 5 областей в обмен на БОЛЬШИЕ деньги и технологию Запада. Запад, в том числе и ваша Канада, придёт после мира со своими деньгами и технологиями на Украину ( там ещё есть промышленность) и построят там рай- капиталистический. План- нью Маршалла. И жители этих 5 областей будут перелезать через проволоку ( как через Берлинскую стену), за сладкой жизнью. Вот увидите- так и будет.
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