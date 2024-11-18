Отправлено: - 18:55

юля елиссева:

Кто-то это отключение заметит?

юля елиссева:

Никто..

Цитата:Цитата:Я смотрю: - у меня казахская тарелка "Отау" - самый первый в районе я её и приобрёл, где то в 2008 году, кажеться. Тогда, рай.акимат НАСТОЙЧИВО попросил всех крестьян ДОБРОВОЛЬНО приобрести эти тарелки. Кто то купил, кто то нет- в основном казахи и купили- русскоязычные мало, можно сказать - никто из них и не купил. Месячный пакет- Элит- стоит- 3 300 тенге- 125 каналов.