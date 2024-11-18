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≡ Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50524
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Отправлено: 18.11.24 - 12:45
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В "Казтелерадио" предупредили телезрителей и радиослушателей Казахстана о работах, запланированных на четверг, 21 ноября. На этот день запланированы профилактические работы. Они проводятся каждый квартал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3635
Re: Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Отправлено: 18.11.24 - 12:45
#1
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а можно их вообще не включать?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1812
Re: Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Отправлено: 18.11.24 - 17:00
#2
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Кто-то это отключение заметит?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7218
Re: Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Отправлено: 18.11.24 - 17:09
#3
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ТВ времен Назарбаева,это просто голимая автократия, хвалили безмерно с утра до вечера,куда только можно хотели влезть,даже сняли несколько фильмов. Люди сами виноваты,что делают кумиров,ПО прошествии времени очень стыдно за этих людей
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3635
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября
Отправлено: 18.11.24 - 17:24
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
прошествии времени очень стыдно за этих людей

Зато им за Ваш испанский стыд совсем не стыдно.Цитата:
Skeptic:
Кто-то это отключение заметит?

Никто.. а вот если отключить кремлевские телеканалы, вот тут вонь поднимется Вселенская.
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