Отправлено: - 17:24

сайлау курманов:

прошествии времени очень стыдно за этих людей

Skeptic:

Кто-то это отключение заметит?

Цитата:Зато им за Ваш испанский стыд совсем не стыдно.Цитата:Никто.. а вот если отключить кремлевские телеканалы, вот тут вонь поднимется Вселенская.