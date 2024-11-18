Отправлено: - 16:34

abaika95:

От того и пишем тут целыми днями что война это преступление и умирать фиг пойми за что смысла не имеет

Цитата:Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина. Поэтому и освежают теперь воспоминания.