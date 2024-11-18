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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 13:33
Все всё прекрасно понимают что воевать уже смысла нет Украину не победили и в перспективе не победят а надо сесть и договариваться
А упоротые до сих пор кричат "война до победного" "до последнего русского!" Ещё надо кричать
Причем кричат это из Канады, Польши и Германии
Русофобия?
А упоротые до сих пор кричат "война до победного" "до последнего русского!" Ещё надо кричать
Причем кричат это из Канады, Польши и Германии
Русофобия?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 13:53
Цитата:
Прочитал в новостях
Действительно разрешили
У Макса сейчас разрыв шаблона будет
Удары разрешили а сумасшедший свошник на красной кнопке еще не начал ядерную войну
Странно
Карачун:
Так ведь уже разрешили
Так ведь уже разрешили
Прочитал в новостях
Действительно разрешили
У Макса сейчас разрыв шаблона будет
Удары разрешили а сумасшедший свошник на красной кнопке еще не начал ядерную войну
Странно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 14:22
Цитата:
Спит, проснётся - утрётся, не впервой .
abaika95:
У Макса сейчас разрыв шаблона будет
У Макса сейчас разрыв шаблона будет
Спит, проснётся - утрётся, не впервой .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:28
Цитата:
Ну вот, а зачем тогда наговаривал почём зря?
Цитата:
Ты снова таблетки для улучшения памяти не принял? Ну только что обсуждали ЯО и кнопку - что, опять забыл?
abaika95:
Вы против войны? Да вы против войны
Вы против войны? Да вы против войны
Ну вот, а зачем тогда наговаривал почём зря?
Цитата:
abaika95:
Конец войне при которой Россия проигрывает
Конец войне при которой Россия проигрывает
Ты снова таблетки для улучшения памяти не принял? Ну только что обсуждали ЯО и кнопку - что, опять забыл?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:34
Цитата:
Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина. Поэтому и освежают теперь воспоминания.
abaika95:
От того и пишем тут целыми днями что война это преступление и умирать фиг пойми за что смысла не имеет
От того и пишем тут целыми днями что война это преступление и умирать фиг пойми за что смысла не имеет
Для того и ставили памятники советским солдатам, чтобы помнили, что война это ужас. Но сносить эти памятники почему-то начала Украина. Поэтому и освежают теперь воспоминания.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:39
Цитата:
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Карачун:
Так ведь уже разрешили
Так ведь уже разрешили
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:40
Цитата:
Я не удивлен: Байден напоследок решил усложнить задачу Трампу.
abaika95:
У Макса сейчас разрыв шаблона будет Удары разрешили а сумасшедший свошник на красной кнопке еще не начал ядерную войну
У Макса сейчас разрыв шаблона будет Удары разрешили а сумасшедший свошник на красной кнопке еще не начал ядерную войну
Я не удивлен: Байден напоследок решил усложнить задачу Трампу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:42
Цитата:
Какой-нибудь прочитает, пойдет и свергнет.
abaika95:
Ты же тут предлагаешь Зеленского свергнуть потомучто украинцы якобы от него устали Какой нибудь дурак прочитает тебя и не бросит ствол когда его призовут
Ты же тут предлагаешь Зеленского свергнуть потомучто украинцы якобы от него устали Какой нибудь дурак прочитает тебя и не бросит ствол когда его призовут
Какой-нибудь прочитает, пойдет и свергнет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 16:46
Цитата:
Не понимаю, чего вам так весело? Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи. Причем не обязательно по территории Украины. А вам весело.
Kairat stayer:
Спит, проснётся - утрётся, не впервой
Спит, проснётся - утрётся, не впервой
Не понимаю, чего вам так весело? Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи. Причем не обязательно по территории Украины. А вам весело.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 17:01
Цитата:
Что тут не понимать? Напоследок подарок от старины Д.Байдена, на днях отмечал, что какие меры примет его администрация. Если агрессор будет наносить удары по мирной инфраструктуре, тогда будет ответка, со стороны украинцев. Про северокорейцев вообще смешно, вот они точно утрутся, не такие они и глупые .
maxsaf:
Не понимаю, чего вам так весело? Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи. Причем не обязательно по территории Украины. А вам весело.
Не понимаю, чего вам так весело? Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад. А ответка будет в том числе от северной Кореи. Причем не обязательно по территории Украины. А вам весело.
Что тут не понимать? Напоследок подарок от старины Д.Байдена, на днях отмечал, что какие меры примет его администрация. Если агрессор будет наносить удары по мирной инфраструктуре, тогда будет ответка, со стороны украинцев. Про северокорейцев вообще смешно, вот они точно утрутся, не такие они и глупые .
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 17:02
Цитата:
Начнется так начнется, что ж теперь!? Чего переживать по поводам которые от тебя не зависят?!
maxsaf:
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Начнется так начнется, что ж теперь!? Чего переживать по поводам которые от тебя не зависят?!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 17:07
Цитата:
С наведением и прокладкой маршрутов ракет, дронов никаких проблем не существует, поболее западных спутников кружат, чем у россиян.
maxsaf:
Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад.
Разрешение бить вглубь означает, что все наведение будет делать запад.
С наведением и прокладкой маршрутов ракет, дронов никаких проблем не существует, поболее западных спутников кружат, чем у россиян.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 17:08
Цитата:
Ничего не начнётся, китайцы говорили, что если начнётся, одна из сторон продержится три часа.
[Исправлено: Kairat stayer, 18.11.2024 - 18:09]
maxsaf:
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Ну всё, теперь начнется третья мировая, уже официально
Ничего не начнётся, китайцы говорили, что если начнётся, одна из сторон продержится три часа.
[Исправлено: Kairat stayer, 18.11.2024 - 18:09]
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