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≡ Подготовка проекта для строительства Дворца единоборств ведется в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50524
Подготовка проекта для строительства Дворца единоборств ведется в Костанае
Отправлено: 18.11.24 - 15:33
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Новый спортивный комплекс должен появиться неподалеку от Дворца студентов в районе КСК. Сейчас там просто обширный пустырь. В акимате Костаная назвали сроки, в которые намерены возвести этот объект.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
204
Re: Подготовка проекта для строительства Дворца единоборств...
Отправлено: 18.11.24 - 15:33
#1
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Дворец единоборств давай, Ледовый уже построили!! Осталось только перестроить и запустить! А то у нас простаивать будет нечему!!! Вот отмыв бабок!!!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3635
Re: Подготовка проекта для строительства Дворца единоборств...
Отправлено: 18.11.24 - 16:44
#2
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А что за кучка навоза на фото?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1412
Re: Подготовка проекта для строительства Дворца единоборств...
Отправлено: 18.11.24 - 17:05
#3
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Тайсон следующий бой будет здесь проводить. Как пить дать. Так и скажет, «хочу только на КСК» :-)
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