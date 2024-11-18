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≡ Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50523
Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато расследование
Отправлено: 18.11.24 - 11:08
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Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Астане. Трагедия произошла рано утром. В частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Отдел дознания ДЧС Астаны возбудил уголовное дело по факту пожара.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2120
Re: Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато...
Отправлено: 18.11.24 - 11:08
#1
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Опять куча детей без присмотра. Интересно где мозги у родителей этих детей? Надо учиться на чужих ошибках! Ну почему наши люди думают что несчастье случиться со всеми но только не с ними..Вчера наши ездили смотрели этот дом, так там практический коттедж.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7217
Re: Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато...
Отправлено: 18.11.24 - 14:55
#2
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Видимо закрыли на все засовы что дети не смогли выбраться, да и поздно позвонили,раз все сгорело до дна. Что толку возбуждать уголовное дело,родители которых могут признать виновными и так в отчаянии
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