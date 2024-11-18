Re: Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато...

Отправлено: - 11:08

Опять куча детей без присмотра. Интересно где мозги у родителей этих детей? Надо учиться на чужих ошибках! Ну почему наши люди думают что несчастье случиться со всеми но только не с ними..Вчера наши ездили смотрели этот дом, так там практический коттедж.