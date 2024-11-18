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≡ Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50523
Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 13:36
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Государственный советник Ерлан Карин рассказал о нововведениях в ономастической политике. Переименование улиц в честь отдельных личностей зачастую превращается в некую гонку потомков, отметил он.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3631
Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 13:36
#1
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вот скажите, улица Касымканова в Кастанае, она в честь кого названа? Вот я вообще такого деятеля не знаю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17009
Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 13:48
#2
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Улица генерала МГБ Арыстанбекова явно лишняя
Зачем нам улица в честь политического полицейского страны которой уже нет на карте и с чьей идеологией сейчас идёт борьба?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5996
Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 14:18
#3
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Например, нужно отображать в названиях улиц такие ценности как "Достық" (Дружба), "Ынтымақ" (Солидарность), "Бірлік" (Единство), "Республика", "Бейбітшілік" (Мир), "Тәуелсіздік" (Независимость) и другие", – заключил Ерлан Карин.

Всё правильно говорит Ерлан Карин, можно ещё назвать Ертегішілер көшесі (улица Сказочников), их ещё достаточно :lol: :lol: :lol: .
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
203
Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 14:23
#4
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Зато теперь будет магазин "Достық" (Дружба), микрорайон "Достық" (Дружба), улица "Достық" (Дружба), и с другими "Ынтымақами" "Бірліками", "Республиками", "Бейбітшіліками" , "Тәуелсіздіками" (Независимость)- все то же самое. Вот заживем!)) Вот щастья привалит- зато все централизовано!!! Сейчас уже в республике куча Акколей, от озер до райценттров
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7217
Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 14:43
#5
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Не мешало бы президенту страны издать указ об отмене любых переимновании, ибо это раздражает славянских братьев,которые внесщи неоценимый вклад советское и после наследие. Нельзя оголтело втюхивать разные имена, понятно что патриоты и герои, однако у меня нет денег чтобы протаскивать имя своего дяди героя советского союза Курманов Амира который погиб 24 года, у него даже не было детей и семьи.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
156
Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 14:49
#6
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ЭТО про вашего дядю ?

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[Исправлено: simkst, 18.11.2024 - 15:51]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7217
Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована
Отправлено: 18.11.24 - 15:07
#7
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[b]Курманов, Акан (1918—1943) — Герой Советского Союза.

/b]
Остался без наследников совсем молодым 24 года,ибо мы племянники педалим каждый раз при удобном члучае
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