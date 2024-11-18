Отправлено: - 12:36

Казахстан с одним баллом оказался на последнем месте. Единственное очко сборной удалось зацепить в домашней игре с Норвегией (0:0). Нашей команде не удалось забить в шести матчах турнира, который закончился с разницей мячей 0-15.

Но Цитата:Но мы упорно будем вливать миллионы, строить стадионы, недофинансировать другие виды спорта ("неприоритетные" со слов спортивных чиновников, но на удивление стабильно приносящие медали и звания). Когда глаза откроются - непонятно...