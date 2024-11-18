Re: Госсоветник: Ономастическая политика будет централизована

Отправлено: - 14:43

Не мешало бы президенту страны издать указ об отмене любых переимновании, ибо это раздражает славянских братьев,которые внесщи неоценимый вклад советское и после наследие. Нельзя оголтело втюхивать разные имена, понятно что патриоты и герои, однако у меня нет денег чтобы протаскивать имя своего дяди героя советского союза Курманов Амира который погиб 24 года, у него даже не было детей и семьи.