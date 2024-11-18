НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50522
Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций
Отправлено: 18.11.24 - 12:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграла с Норвегией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Осло и завершилась в пользу Норвегии.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1064
Re: Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций
Отправлено: 18.11.24 - 12:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но Цитата:
Казахстан с одним баллом оказался на последнем месте. Единственное очко сборной удалось зацепить в домашней игре с Норвегией (0:0). Нашей команде не удалось забить в шести матчах турнира, который закончился с разницей мячей 0-15.


Но мы упорно будем вливать миллионы, строить стадионы, недофинансировать другие виды спорта ("неприоритетные" со слов спортивных чиновников, но на удивление стабильно приносящие медали и звания). Когда глаза откроются - непонятно...
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3630
Re: Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций
Отправлено: 18.11.24 - 12:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая боль.. какая боль...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 123, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 123
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS