Отправлено: - 12:17

maxsaf:

Кавказ первым откажется принимать западного ставленника, вместе с его повесткой и ценностями.

maxsaf:

Перекрыть крантик, так сказать, и все само прекратится.

maxsaf:

Но ват запад все почему то не даёт на это добро. Не знаешь, почему? Где обещанные тысяча томагавков?

Цитата:Ну и ладноПусть получат независимость мирно и тихоПочему нет?Не хотят люди жить в стране с президентом западникомНадо их отпустить,вроде так да в 2014 рассказывали? Цитата:Чтобы перекрыть газовый крантик по нему надо уеЦитата:Боятся реакции бешеной крысы загнанной в уголЭто же тотемное животное путинаУ него тут из под Киева армия ушла он истерику закатил про ядерное оружиеА тут удары в глубь страны...Хотя северные потоки же проглотилИ тут спецы у ЦРУ найдутся может быть))Бомбанут ему добычу в Сибири и на Ямале