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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:17
#13951
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Цитата:
maxsaf:
Кавказ первым откажется принимать западного ставленника, вместе с его повесткой и ценностями.

Ну и ладно
Пусть получат независимость мирно и тихо
Почему нет?
Не хотят люди жить в стране с президентом западником
Надо их отпустить,вроде так да в 2014 рассказывали? Цитата:
maxsaf:
Перекрыть крантик, так сказать, и все само прекратится.

Чтобы перекрыть газовый крантик по нему надо уе
Цитата:
maxsaf:
Но ват запад все почему то не даёт на это добро. Не знаешь, почему? Где обещанные тысяча томагавков?

Боятся реакции бешеной крысы загнанной в угол
Это же тотемное животное путина
У него тут из под Киева армия ушла он истерику закатил про ядерное оружие
А тут удары в глубь страны...

Хотя северные потоки же проглотил
И тут спецы у ЦРУ найдутся может быть))
Бомбанут ему добычу в Сибири и на Ямале
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:18
#13952
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Цитата:
maxsaf:
Так

Зачем приписывать мне слова и суждения,которых я не говорил? Да ещё и делать за меня выводы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:18
#13953
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Цитата:
abaika95:
Почему за твоего сына чужой сын должен продолжать эту войну?

Потому что за него его родители должны думать, а не я.

Цитата:
abaika95:
Хочешь продолжения войны

Не хочу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:20
#13954
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Цитата:
maxsaf:
приходит с оружием, и не хочет никого убивать, а мирно и тихо у тебя комнату одну в твоей

Это поистине смешно! Чего же он тогда с оружием,а не с бутылкой?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:20
#13955
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Цитата:
maxsaf:
А так походу вся Украина про донецких думает. Так что Донецк идёт туда, где ждут, все логично

Согласен
Донецк и пошел туда куда его послали
И уже в прежнем виде не вернётся
Шахты закрыты
Мужиков убивают
Население сокращается
Русский мир
Цитата:
maxsaf:
Кавказ первым откажется принимать западного ставленника, вместе с его повесткой и ценностями

Кстати русские так то не шибко хотят с Азией и востоком дружить
Каждый день вон конфликты в России на почве межнаца
И не с белорусами или молдованами почему-то))
А с кавказцами и таджиками
Почему не знаешь?
Потомучто русские не свои для них
Западники всеровно
Так зачем усугублять?
Отпустите Кавказ
Он всеровно уйдет
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:22
#13956
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Цитата:
abaika95:
Боятся реакции бешеной крысы загнанной в угол

Воооот. Я же все время об этом и говорю. И умные люди понимают, что если даже ты ему прогнозируешь два-три года, значит ему нечего терять. Наверняка и остальным, кто на красной кнопке, тоже нечего терять. Соответственно, никаких томагавков, никаких разрешений бить вглубь, и вообще, выиграть не представляется возможным.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:22
#13957
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Цитата:
maxsaf:
Потому что за него его родители должны думать, а не я.

Тоесть русские пацаны должны бросить оружие и уйти по домам? Родители не шибко думаю рады если их сынок погибнет фиг пойми за что?Цитата:
maxsaf:
Не хочу.

Хочешь
Иначе бы не писал бред про смену власти в Украине

У России есть мирная возможность сменить власть? Нет
Значит продолжение войны за нее ты и выступаешь
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:23
#13958
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Цитата:
saba:
Это поистине смешно! Чего же он тогда с оружием,а не с бутылкой?

Ну пробовал же с бутылкой, несколько раз - до тебя не доходит :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:25
#13959
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Цитата:
abaika95:
Так зачем усугублять? Отпустите Кавказ Он всеровно уйдет

Была б моя воля - давно бы отпустил, кучу денег бы сэкономил.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:27
#13960
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Цитата:
maxsaf:
Наверняка и остальным, кто на красной кнопке, тоже нечего терять.

Ну как это
На красной кнопке что камикадзе ?
Или ворованных млрд у них нет? И детишки в Европе не живут?
Все они прекрасно понимают что дед сумасшедший но они то нет
Удавят шарфом при любой возможности
Это ещё в СССР задумались
А не струхнут ли офицеры нажать кнопку если война уже началась?
Поняли что струхнут
В итоге ввели концепцию "мертвой руки" когда при ядерной войне, ракетная система без команды от человека сама отстреляет ракеты по Вашингтону
Но это именно что оборонительный формат
В деле атаки она не работает

Цитата:
maxsaf:
Соответственно, никаких томагавков, никаких разрешений бить вглубь, и вообще, выиграть не представляется возможным.

Да русские мужики будут гибнуть от Дронов дальше
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:27
#13961
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Цитата:
maxsaf:
Была б моя воля - давно бы отпустил, кучу денег бы сэкономил.

Ну вот видишь
А Путин не понимает этого
Путин не умный получается?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:27
#13962
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Цитата:
abaika95:
Тоесть русские пацаны должны бросить оружие и уйти по домам? Родители не шибко думаю рады если их сынок погибнет фиг пойми за что?

Не, если уже взял оружие, то время думать прошло. Думать надо было раньше. Все, кто хотел - уехали. Щас у 112 хаты снимают.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:31
#13963
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Цитата:
abaika95:
На красной кнопке что камикадзе ?

Скорее всего так и есть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:33
#13964
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Цитата:
abaika95:
Или ворованных млрд у них нет? И детишки в Европе не живут? Все они прекрасно понимают что дед сумасшедший но они то нет

Не удивлюсь, если там всех миллиардеров пересажали, а на кнопку посадили свошника, который спит и видит, как бы нажать, только не срабатывает без команды главкома.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 12:34
#13965
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В России давно назрел вопрос обширной конфедерации русских государств

Ну не работает федерация в России при централизации власти в Москве
Москва жирует а Сибирь в 19 веке живёт

Давно пора делать российскую конфедерацию
С 4-5 республиками
Центральная Россия, Поволжье и Кубань, Урал, Сибирь,дальний восток
Кавказ отпустить
Тыву, Бурятию, Калмыкию, Алтай отпустить
Татарстану и Башкирии дать обширные автономные права
Сибирь и Урал будут оставлять доходы с промышленности,нефти и газа у себя
Поволжье и Кубань туристические республики
Центральная Россия пусть крутится на перепродаже и транзите (это ее историческая роль всегда и была)
Только тогда будет какой никакой смысл

А сейчас Путин умрет опять перестройка, потом новый Ельцин, новый Путин и по новой свое население месить
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