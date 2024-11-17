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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 20:54
#13891
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Цитата:
111:
Я задавал Карачуну какой то вопрос?

Понятия не имею. Может вы общаетесь вне форума :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 21:51
#13892
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Цитата:
maxsaf:
высказалась она о политике.

Это мнение всех украинцев? Вы же вроде написали, что украинцы терпеть не будут Зеленского, если западных денег не будет! Логики не пойму! То ли деньги, то ли страх, если в заложниках держит, объясните, мне неученому.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:03
#13893
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Цитата:
saba:
Это мнение всех украинцев?

Ну в заложниках же не ее одну держат. Там же сейчас все мужики - не выездные. Или вы с этим утверждением не согласны? Даже те, кто хотел в Европу, а не в ЛДНР.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:43
#13894
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Цитата:
maxsaf:
Там же сейчас все мужики - не выездные. Или вы с этим утверждением не соглас

Когда на твою страну напал враг, как то глупо рассуждать о выезде за границу! Если бы во время ВОВ кто то собрался бы бежать из СССР, что мы сейчас о них говорили?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:44
#13895
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Хотя в Вашей Вселенной такое поведение только приветствуется!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:48
#13896
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Цитата:
saba:
Когда на твою страну напал враг, как то глупо рассуждать о выезде за границу! Если бы во время ВОВ кто то собрался бы бежать из СССР, что мы сейчас о них говорили?

И тем не менее, мировоззрение сейчас у многих людей поменялось, идеологии той советской уже давно нет. А тем более я живу среди таких поуехавших с Украины. Они безумно рады, что успели свалить.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:50
#13897
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Цитата:
saba:
Хотя в Вашей Вселенной такое поведение только приветствуется!

А чё удивительного. Моей страны СССР уже нет. Казахстан - ваша страна, я это четко понял. Так а чё мне по другому себя вести как то?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 22:56
#13898
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Цитата:
saba:
Когда на твою страну напал враг

Вы сами не замечаете, как вместе с остальными скачаете с брата на врага и обратно. Определитесь. Брат пришел к вам в квартиру, ему нужна ваша комната, по наследству, а вы его убивать кинулись. Ну а если он не брат, а враг, аж с 13го века, как утверждает Абайка, то чё тогда удивляться происходящему. 112 тоже скачет, то братские народы, русские против русских, то враги. Вы уж определитесь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 00:58
#13899
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Цитата:
maxsaf:
скачаете с брата на врага и обратно.

Когда человек приходит к тебе с оружием в руках и хочет тебя убить, как его ещё называть! А про братские народы я говорил только, что Путин об этом статью аккурат перед войной написал. Так что определяться мне не в чем!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 02:11
#13900
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Цитата:
maxsaf:
Понятия не имею.

Тогда причем тут Карачун?
Травлей заниматься изволите?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 04:41
#13901
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Хех..
Проскочила новость, что геи разрешили мочить русских на протяжении 299 км...
Это фейк?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 09:23
#13902
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Цитата:
maxsaf:
А вы что, считаете, что Зеленский будет править вечно?


Зачем, конечно не будет. Народ будет избирать президента, у них другой путь развития, демократия понимаете ли. Возможно Залужного изберут, будем наблюдать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 09:49
#13903
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Цитата:
maxsaf:
Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.


Обсуждали ранее, что Д.Трамп высказывался о том, что, если он вернется, тогда будет пытаться прекратить войну и добиться мирного соглашения, возможно, путем переговоров. Один из вариантов Д.Трамп будет стремиться снизить прямую финансовую и военную помощь Украине, предлагая большее внимание дипломатии и попытке урегулирования конфликта, как он это видел в своей администрации. Также ранее отмечали, что он непредсказуем.

Когда Д.Трамп был 45 президентом США, его администрация вводила санкции против России, поддерживала усилия НАТО и предоставляла Украине оружие, несмотря на его более мягкие слова по отношению к российскому лидеру. Возможно Д.Трамп будет продолжать искать баланс между желанием перезагрузить отношения с Россией и необходимостью поддерживать Украину, если это будет соответствовать интересам США. Посмотрим, как отметил выше будем наблюдать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 09:56
#13904
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Украина планирует перекрыть транзит нефти из России в Европу 31 декабря 2024 года, это значительно изменит энергетическую картину Европы и создаст новую зависимость от Турции как ключевого транзитного коридора для российской нефти. Возможно договорятся и не будут перекрывать.

Если поставки нефти будут зависеть от турецкого транзита, это может создать дополнительные риски для стабильности поставок, что может сказаться на ценах на нефть и энергоносители в Европе. Могут возникнуть задержки или перебои, если Турция решит ввести дополнительные ограничения или повысить стоимость транзита, что приведёт к росту цен на нефть и энергоресурсы. Европа и США могут попытаться снизить зависимость от российского энергетического импорта через Турцию, рассматривая другие альтернативные поставки энергии или поддержку региональных партнёров в вопросах энергетической безопасности. В случае, если Турция решит продолжить поддержку России, это может привести к ухудшению её отношений с Западом. Посмотрим, возможно удастся избежать нового витка геополитической напряженности.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.11.24 - 09:57
#13905
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Цитата:
ACROS:
ни за какие коврижки вы не поедете и тем более воевать, за каких то ВИРТУАЛЬНЫХ русских братьев и за мифический русский мир.


Наши мужчины поедут!
Если России будет угрожать СМЕРТЕЛЬНАЯ опасность и РОДИНА-мать позовёт!
Не все ж такие циники, как Вы!
(Циник - тот, кто склонен к цинизму, пренебрежительно, презрительно, бесстыдно относится к нормам общественной морали, нравственности, культурным ценностям)
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