Отправлено: - 22:43

maxsaf:

Там же сейчас все мужики - не выездные. Или вы с этим утверждением не соглас

Цитата:Когда на твою страну напал враг, как то глупо рассуждать о выезде за границу! Если бы во время ВОВ кто то собрался бы бежать из СССР, что мы сейчас о них говорили?