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Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50519
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 17.11.24 - 20:20
13 октября 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Якова Васильевича Бондаренко. Летчик, зачисленный навечно в списки гвардейской части, награжденный двумя орденами Красного Знамени и двумя - Красной Звезды, он проработал всю свою мирную трудовую жизнь в Кустанайском аэропорту. О своем отце рассказывает постоянный автор «НГ»
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Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 20:20
Цитата:
У меня тоже племяш летное военное, Челяба.
Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.
Бахмут он вот не стирал говорит, но если бы была возможность, убивал бы их и там.
Вообще классная работа!
Свою войну начал с Курской битвы - с
У меня тоже племяш летное военное, Челяба.
Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.
Бахмут он вот не стирал говорит, но если бы была возможность, убивал бы их и там.
Вообще классная работа!
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 20:26
Цитата:
Мой то сейчас как раз и бомбит Украину, жаль что там остались одни нацисты и убийцы русского народа, но мой племяш легко расправляется с этим сбродом , как говорится убивать надо с самых корней..
Родители его, как и многие иные многочисленные родственники, - переселенцы из Украины.
Мой то сейчас как раз и бомбит Украину, жаль что там остались одни нацисты и убийцы русского народа, но мой племяш легко расправляется с этим сбродом , как говорится убивать надо с самых корней..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24881
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 17.11.24 - 20:59
Цитата:
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
111:
как говорится убивать надо с самых корней..
как говорится убивать надо с самых корней..
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 11432
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 21:10
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
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- 1694
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 18.11.24 - 00:07
Цитата:
.....я чёт не понял....он чё переобулся......или в выходные много принял....
maxsaf:
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
.....я чёт не понял....он чё переобулся......или в выходные много принял....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1694
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 18.11.24 - 00:19
111:
Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.[/quo
......народ борющейся за демократию и евроинтеграция,защищающий народ европы от вторжения в райский сад твой племяшь стирает с лица земли.....
Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.[/quo
......народ борющейся за демократию и евроинтеграция,защищающий народ европы от вторжения в райский сад твой племяшь стирает с лица земли.....
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 18.11.24 - 02:01
Цитата:
Он стирает с лица земли всех, кто причастен к нападению на Россию матушку, и как сказал наш Великий Путин, их всех надо мочить еще в сортире!
Спасем Россию матушку!
родом из Шанхая2022:
народ борющейся за демократию и евроинтеграция,защищающий народ европы от вторжения в райский сад твой племяшь стирает с лица земли..
народ борющейся за демократию и евроинтеграция,защищающий народ европы от вторжения в райский сад твой племяшь стирает с лица земли..
Он стирает с лица земли всех, кто причастен к нападению на Россию матушку, и как сказал наш Великий Путин, их всех надо мочить еще в сортире!
Спасем Россию матушку!
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 18.11.24 - 02:08
Цитата:
Украинцев еще миллионов 30, наврят ли очередь дойдет и до нас русских в Казахстане в этой жизни..
Но если и дойдет, мы знаем что делать, смириться в этой жизни со смертью, которую нам желает русский мир и умереть под их шахедами спокойно, как говорит Патриарх Московский и всея Руси Япончи, ой, Кирилл, чтобы мы жили вечно где то в другом мире..
maxsaf:
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
А не боишься, что племяш и тобой займётся?
Украинцев еще миллионов 30, наврят ли очередь дойдет и до нас русских в Казахстане в этой жизни..
Но если и дойдет, мы знаем что делать, смириться в этой жизни со смертью, которую нам желает русский мир и умереть под их шахедами спокойно, как говорит Патриарх Московский и всея Руси Япончи, ой, Кирилл, чтобы мы жили вечно где то в другом мире..
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 18.11.24 - 04:45
Торецк.
Как красиво мой племяш громит врага и стирает с лица земли их города, их детей, матерей и прочих чудовищ, породивших нацистов..
Тоже хочу порадоваться за близких родственников..
Эх, мне бы в небо..
[Исправлено: 111, 18.11.2024 - 05:47]
Как красиво мой племяш громит врага и стирает с лица земли их города, их детей, матерей и прочих чудовищ, породивших нацистов..
Тоже хочу порадоваться за близких родственников..
Эх, мне бы в небо..
[Исправлено: 111, 18.11.2024 - 05:47]
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