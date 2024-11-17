Отправлено: - 02:01

родом из Шанхая2022:

народ борющейся за демократию и евроинтеграция,защищающий народ европы от вторжения в райский сад твой племяшь стирает с лица земли..

Цитата:Он стирает с лица земли всех, кто причастен к нападению на Россию матушку, и как сказал наш Великий Путин, их всех надо мочить еще в сортире!Спасем Россию матушку!