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≡ Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50519
Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе
Отправлено: 17.11.24 - 21:37
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Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 часов и не вернулся. Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось, сообщает ДЧС Костанайской области. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15621
Re: Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе
Отправлено: 17.11.24 - 21:37
#1
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Один в один похож. Со дна озера я вытащил брата. Теперь хожу на могилку. И плачу. Говорят время лечет. Ответственно заявляю. Нет. Есть. Злезы мужские.. И их не чем излечить.. Сыны как то взял в казань и пошли купаться. Он мне папа я не утану?. Ты че сына. Как такое тебе в голову пришло. Да я ж тебя специально учу купаться что б ты умел. Что б смог плавать. Я заплакал. Как он такое мог подумать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2119
Re: Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе
Отправлено: 17.11.24 - 22:23
#2
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Цитата:
Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.

Источник:


Почему родители могли допустить такое? Теперь уже слезами не вернёшь ребёнка.
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