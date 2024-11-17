Re: Утонувшего подростка нашли В Карабалыкском районе

Отправлено: - 21:37

Один в один похож. Со дна озера я вытащил брата. Теперь хожу на могилку. И плачу. Говорят время лечет. Ответственно заявляю. Нет. Есть. Злезы мужские.. И их не чем излечить.. Сыны как то взял в казань и пошли купаться. Он мне папа я не утану?. Ты че сына. Как такое тебе в голову пришло. Да я ж тебя специально учу купаться что б ты умел. Что б смог плавать. Я заплакал. Как он такое мог подумать.