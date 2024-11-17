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≡ Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50519
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 17.11.24 - 20:20
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13 октября 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Якова Васильевича Бондаренко. Летчик, зачисленный навечно в списки гвардейской части, награжденный двумя орденами Красного Знамени и двумя - Красной Звезды, он проработал всю свою мирную трудовую жизнь в Кустанайском аэропорту. О своем отце рассказывает постоянный автор «НГ»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42237
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 20:20
#1
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Цитата:
Свою войну начал с Курской битвы - с

У меня тоже племяш летное военное, Челяба.
Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.
Бахмут он вот не стирал говорит, но если бы была возможность, убивал бы их и там.
Вообще классная работа!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42237
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 20:26
#2
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Цитата:
Родители его, как и многие иные многочисленные родственники, - переселенцы из Украины.

Мой то сейчас как раз и бомбит Украину, жаль что там остались одни нацисты и убийцы русского народа, но мой племяш легко расправляется с этим сбродом , как говорится убивать надо с самых корней..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24881
Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как мечта помогла справиться с «природой», громить врага и строить мирную жизнь
Отправлено: 17.11.24 - 20:59
#3
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Цитата:
111:
как говорится убивать надо с самых корней..

А не боишься, что племяш и тобой займётся?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11432
Re: Военный летчик, диспетчер, РП - Жизнь, отданная небу. Как...
Отправлено: 17.11.24 - 21:10
#4
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