Отправлено: - 20:20

Свою войну начал с Курской битвы - с

Цитата:У меня тоже племяш летное военное, Челяба.Сейчас тоже бомбит врага примерно там в том районе, стирает их вражеские города Волчанск и Торецк и много других.Бахмут он вот не стирал говорит, но если бы была возможность, убивал бы их и там.Вообще классная работа!