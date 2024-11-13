Re: «Имела место временная ситуация» - Кто должен платить за...

Отправлено: - 10:09

Раз у нас тут у всех ОСИ/КСК акимат вообще права не имеет к нашим домам подходить темболее чето вешать без согласия жильцов



А то как снег чистить, акимат срочно вспоминает что мы все частники и дворы должны чистить сами а как понадобилось облик города им облагораживать то они без разрешения на дома лезть начинают



Гоните их ссаными тряпками следующий раз пока с жильцами договор не подпишут а то они завтра ещё банера свои вешать начнут на домах без спроса