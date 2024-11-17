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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:06
#13876
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Цитата:
abaika95:
Видно же что всё смысла нет Украину не займут никогда пока мужское население России не кончится

Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3667
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:08
#13877
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Цитата:
maxsaf:
даже Крым.

Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:11
#13878
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Цитата:
111:
Просто выжидает когда война кончится, а потом с криками Гойда поедет в Россию на ПМЖ

Ну и правильно, демографию восстановит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:13
#13879
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Цитата:
Эл-починно:
не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.

Ну не знаю. Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 09:58
#13880
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Цитата:
maxsaf:
Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.

Откуда знаете? Секретные источники в Украине?Цитата:
maxsaf:
Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.

Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина, невозможно оторвать от сердца! Да и об остальном, Путин сказал только на условиях России, что захватили, и даже то ,что ещё не захватили, но уже в Конституцию внесли, то всё наше!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 10:02
#13881
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Мои друзья из Украины по разному относятся к Зеленскому, точно могу сказать обожания нет, но точно против того, чтобы России свои земли отдавать! И ненависть почему то не к Зеленскому, а к Путину,аж зашкаливает!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 10:21
#13882
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Конечно можно сказать, как Эл Акросу, что 3 человека ничего не значат. Но во первых один из Киева, старший менеджер, другие из Винницкой области фермеры.Какой никакой репрезентативный опрос есть у меня всегда!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:14
#13883
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Цитата:
saba:
Откуда знаете? Секретные источники в Украине?

Украинская журналистка Диана Панченко ответила американскому предпринимателю Илону Маску после того, как тот высмеял президента республики Владимира Зеленского. Пост она разместила в X. Панченко отреагировала на слова Маска о «потрясающем чувстве юмора» Зеленского. «Украинцам не смешно! Он держит всех нас в заложниках», — высказалась она о политике.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24873
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:16
#13884
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Цитата:
saba:
Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина,

А до 14 года это чья была любимая игрушка?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:36
#13885
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Цитата:
maxsaf:
Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.


Цитата:
Эл-починно:
Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.


Ох, уж эти сказочники! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:36
#13886
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Ещё и фантазёры :-P :-P :-P .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 15:22
#13887
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Цитата:
maxsaf:
Ну и правильно, демографию восстановит

Типа он животное и его заставят трюкать местных алкашек, у кого мужья погибли на СВО?
Ну если он себя видит таким диким и оголодавшимся животным до чужих баб, то конечно нормуль
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