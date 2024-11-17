Отправлено: - 00:06

abaika95:

Видно же что всё смысла нет Украину не займут никогда пока мужское население России не кончится

Цитата:Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.